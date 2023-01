Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/01) para o seu signo

SIGA O SCA NO

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

Seu relacionamento com crianças e jovens eleva seu ânimo. Colocar uma máscara não combina com você. Se você sair, mantenha os pés no chão e não assuma que é invencível … Há sinais de falta de vitaminas.

Touro

Penteie suas fontes de informação e você certamente não estará perdendo seu tempo. Você precisa fazer as coisas corretamente e nada o impedirá, nem exagere … Essa é a única fraqueza nos seus níveis de energia.

Gêmeos

Seu otimismo é contagioso e você conhecerá novas pessoas. Você estará em sua melhor forma, então aproveite esta oportunidade para estar alerta a certos maus hábitos em seu estilo de vida.



Câncer

Você terá a chance de mudar de idéia sobre uma decisão tomada com muita pressa e será um dia produtivo. Você está no topo do mundo, mas seria uma boa ideia modificar os maus hábitos que você já conheceu e depois se sentirá melhor ainda.

Leão

Suas mudanças nos seus padrões de trabalho estão lhe trazendo boa sorte. Não esconda nada! Você gastará menos energia se preservar momentos de solidão e intimidade. Há muita coisa acontecendo ao seu redor!.

Virgem

Você precisará mostrar paciência e diminuir a velocidade para liberar a tensão. Evite discussões turbulentas, pois isso consome sua energia. Você vencerá, nunca duvide. Meditar seria bom para recarregar suas baterias.

Libra

Fé e ousadia. Você receberá boas notícias. Então vá para a sua caixa de correio sem se preocupar! Não aceite as coisas tão facilmente. Você se sentirá melhor se fizer um esforço consigo mesmo. Desacelere.

Escorpião

Você sentirá que as coisas estão decolando rápido demais e conversar com outras pessoas permitirá que você acompanhe o ritmo. Você está completamente à vontade consigo mesmo e seu equilíbrio está ficando mais forte. Adotar um esporte seria uma boa idéia da mesma forma.

Sagitário

Seu bom humor o torna popular entre os que estão ao seu redor. Você será bom em disseminar isso e estará em sua melhor forma. Não tente enfrentar todos os desafios de uma só vez. Pense na sua dieta.

Capricórnio

Um conflito que ocorre entre os que estão ao seu redor dará a você a chance de mostrar seus talentos como mediador. Você está em boa forma, quase zumbindo, até porque resistiu a certos desejos – agora dê tempo para sua vida privada.

Aquário

Você colherá as recompensas dos esforços envidados no mês passado. Agora isso será algo para comemorar! Um sentimento interno de bem-estar permitirá que você coloque um grande número de suas idéias em perspectiva. Serenidade vai fazer você mais forte.

Peixes

Seu presente por ser controverso causará atrito, tente suavizar e pense no que você diz. Use hoje para abandonar velhos hábitos que atrapalham sua energia.

