Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/12) para o seu signo

Áries

Você é bastante sensível às pessoas e acontecimentos ao seu redor hoje, querido Áries. Uma quadratura Mercúrio-Netuno aponta para alguma desordem ou confusão. É difícil ver as coisas claramente através da força de suas emoções ou desejos. Pode haver resistência em seguir orientações ou instruções, o que pode agravar o problema. Se você está entediado com o que está aprendendo ou fazendo, pode resolver abrir mais espaço para a criatividade em sua vida. Pequenos esforços para resolver um problema que parece ser grande são melhores do que nenhum. Felizmente, Vênus e Saturno estão em harmonia hoje e, especialmente hoje mais tarde, estar fundamentado na realidade é reconfortante e atraente. Esse trânsito o incentiva a simplificar, honrar o que já está funcionando para você e desfrutar de um ritmo constante. Sua exibição de força de caráter pode abrir oportunidades para você,

Touro

Com o trânsito Mercúrio-Netuno de hoje, você pode sentir que sua mente às vezes está pregando peças em você, querido Touro. Ou, em geral, há uma frustrante falta de clareza. Mercúrio é um localizador de fatos, mas Netuno prefere um pouco de mistério, e você pode ter que se comprometer para obter paz de espírito. A probabilidade de mal-entendidos nos níveis social ou romântico é alta, e o pensamento positivo pode confundir sua ideia dos outros ou a visão que eles têm de você. Se uma situação exigir foco mental, certifique-se de verificar novamente seu raciocínio. Caso contrário, considere maneiras de revitalizar o trabalho ou projetos que se tornaram monótonos. Mais tarde hoje, um trânsito Vênus-Saturno ajuda a ancorar você. Na verdade, é provável que você se sinta satisfeito e fortalecido por meio de um ponto de vista realista de uma questão financeira ou de relacionamento. Este trânsito lembra o prazer de manter as coisas simples e naturais!

Gêmeos

Você pode estar lidando com instruções ruins ou pensamentos nebulosos às vezes hoje, querido Gêmeos, com Mercúrio em quadratura com Netuno. Outros podem não saber toda a história ou podem não estar revelando! Não é fácil ver as coisas sob uma luz realista. Embora ceder à fantasia possa ser terapêutico, o truque será fazê-lo nas situações certas. É muito fácil se distrair, o que pode sinalizar a necessidade de uma mudança de ritmo ou refresco mental. Felizmente, um trânsito Vênus-Saturno também está em jogo, especialmente hoje mais tarde. Você pode muito bem se deliciar com alguma estabilidade e firmeza, e é atraído por alguém sábio e maduro. Ou é um momento para se relacionar com uma pessoa por meio de seus valores ou crenças, conectando-se com um assunto ou guia e desfrutando da sensação de que você está aprendendo algo valioso.

Câncer

Situações ou tarefas que exigem pensamento cristalino podem não funcionar temporariamente devido à quadratura Mercúrio-Netuno de hoje, querido Câncer. Há uma tendência de encobrir os fatos, e as respostas diretas dos outros não parecem vir. As rotinas regulares podem parecer enfadonhas, especialmente se sua mente estiver indo e voltando entre a fantasia e os fatos. Fazer uma pausa para refrescar a mente faz sentido, se possível. Felizmente, um Vênus-Saturno mais tarde hoje pode ajudar a ancorar você. Na verdade, a estabilidade é reconfortante sob essa influência. Organizar-se e cuidar dos negócios pode ser agradável, e é provável que você tenha ótimas ideias sobre como fazer negócios, ganhar dinheiro ou melhorar métodos e eficiência. Pensar em como você pode melhorar seu trabalho ou renda pode ser proveitoso,

Leão

Com uma quadratura Mercúrio-Saturno, querido Leão, o pensamento pode drenar em vez de energizá-lo às vezes hoje. Podem surgir situações confusas, especialmente com limites pessoais, sentimentos dos outros e questões financeiras. Não é a energia ideal para acertar as contas! As informações estão ausentes ou ocultas e sua imaginação pode distorcer suas percepções de uma situação. Talvez seja melhor deixar algumas coisas no ar ou abertas a interpretações. Felizmente, o trânsito Vênus-Saturno desta noite também está influenciando o dia, e você pode encontrar alguma rotina reconfortante. Seguir certas regras ou colocar algo em ordem pode ser satisfatório e até prazeroso por enquanto. Pode ser bom ter diretrizes. As realidades enfrentadas agora podem levar a aceitar as coisas como elas são, levando a melhores escolhas e decisões.

Virgem

Você pode se sentir bem em compartilhar suas experiências com alguém hoje, querido Virgem, mas pode não obter todas as respostas que procura. Com Mercúrio em quadratura com Netuno, pode haver elementos caóticos para administrar ou possivelmente alguma confusão relacionada a um relacionamento próximo. As distrações podem levar a decisões abaixo do ideal, ou mal-entendidos podem figurar fortemente. Embora você queira esclarecer um assunto ou expressar suas ideias, alguém pode não entender o que você está dizendo ou parecer desinteressado. Alternativamente, você pode não querer pensar muito ou profundamente sobre os problemas, e faz sentido buscar flexibilidade em seus horários. Felizmente, um trânsito Vênus-Saturno também está em jogo, e prazeres simples podem ser mais satisfatórios do que o normal. Definir diretrizes, expectativas e objetivos claros com as coisas que você pode controlar pode ser reconfortante e fundamentado. Compartilhar o trabalho com alguém pode ser agradável e gratificante. Trabalhar em casa também pode ser útil e até agradável.

Libra

O trânsito Mercúrio-Netuno de hoje aponta para algum sentimento de desordem ou desorganização, querido Libra. Pode ser hora de uma pausa ou alguma forma de refresco mental. Felizmente, seu planeta regente, Vênus, forma um aspecto harmonioso com Saturno estável, e você pode se sentir aterrado. Cuidar de suas responsabilidades é mais agradável sob esta influência. Você tem um senso mais forte do futuro e uma reverência pelas coisas que devem durar. Como resultado, você não está apressando as coisas – ou apressando as coisas – e um pouco de estratégia ajuda bastante. Suas afeições se estabilizam e seus sentimentos se nivelam. Gestos e ações simples parecem ser os mais eficazes. Simplificar sua vida ajuda você a se concentrar, melhorando seu humor em geral.

Escorpião

O aspecto Mercúrio-Netuno de hoje pode estar por trás de erros de julgamento, seja de dinheiro, tempo ou energia, querido Escorpião. É difícil ser objetivo apenas por enquanto. As atividades criativas podem energizá-lo, mas o drama da vida real pode ser desgastante agora. As pessoas podem estar interpretando mal não apenas o que é dito, mas o que pode estar implícito. A necessidade de algum refrigério mental torna-se clara! No entanto, um trânsito Vênus-Saturno lembra o apelo de certas atividades mais simples. Simplificar em vez de expandir ou inovar parece ser a melhor abordagem com essa influência. Você pode fazer um bom progresso em casa ou com a família e apreciar mais claramente o valor prático das coisas materiais, concentrando-se naquelas que são mais úteis ou que crescerão em valor e importância.

Sagitário

A Lua passa a maior parte do dia em sua quarta casa solar e se alinha com seu regente, querido Sagitário, trazendo boa energia para nidificação ou processamento. No entanto, uma quadratura Mercúrio-Netuno torna ver as coisas claramente um verdadeiro desafio. Não é fácil chegar a um ponto ou encontrar respostas concretas. Pode haver alguma incerteza ou distração mental. Outros podem não ser claros com (ou sobre) você, ou podem exagerar no que você diz. Erros de cálculo são prováveis hoje em dia, mas sair do alvo pode acabar sendo um exercício útil se você o encarar como uma experiência de aprendizado. Com um trânsito Vênus-Saturno também em jogo hoje, você pode achar reconfortante se concentrar nas coisas que são estáveis e simples em sua vida. Você pode gostar de cumprir suas responsabilidades mais do que o normal e se destaca ao gerenciar suas expectativas. É um momento para conservar sua energia e aumentar sua confiança e paciência. Você pode desfrutar de maior tranquilidade ao simplificar ou manter as coisas moderadas.

Capricórnio

Com a quadratura Mercúrio-Netuno de hoje, pode ser melhor evitar fazer coisas que você normalmente não faria, querido Capricórnio, especialmente se envolver engano ou atalhos significativos. Dias ativamente imaginativos podem ser úteis, mas há momentos em que sua imaginação não lhe serve bem. É um bom momento para abrir a mente para novas possibilidades, desde que tenha em mente que existe uma forte tendência de misturar fantasia e realidade. Felizmente, um trânsito Vênus-Saturno também está em jogo, especialmente à medida que o dia avança, e expectativas realistas ajudam a suavizar seu humor. O conforto vem de aprender a verdade sobre um assunto ou chegar a uma perspectiva mais realista. Conhecer as regras ajuda a planejar. Aceitar as coisas como elas são e apreciá-las como são, não como você gostaria que fossem, é a chave.

Aquário

Com a quadratura Mercúrio-Saturno de hoje, você pode precisar mudar seu pensamento sobre um assunto ou alterar suas expectativas, querido Aquário. É melhor ter em mente que as percepções podem estar temporariamente oscilando. Felizmente, Vênus e Saturno se harmonizam, ajudando a ancorar você. Você pode se sentir cada vez mais fortalecido ao enfrentar realidades e verdades ou apreciar as coisas que estão funcionando bem em sua vida. Concentrar-se em uma tarefa específica por vez é reconfortante e benéfico com esse trânsito em vigor. Isso pode ajudar a aumentar seu apelo à medida que você se sentir mais confortável consigo mesmo. É uma boa ideia dar um passo de cada vez e, se você mantiver essa atitude, poderá levá-lo a lugares, mesmo que seja um passeio lento! Levar as coisas com calma e desacelerar sua abordagem pode fazer maravilhas e também pode equilibrar seu humor.

Peixes

A Lua passa a maior parte do dia em seu signo, animando seus sentimentos, querido Peixes. Mercúrio em desarmonia com Netuno hoje pode levar a algumas distrações ou incertezas. Aborrecimentos são possíveis como resultado. Torna-se imperativo verificar os fatos, pois fofocas e desinformação podem ser um problema. Sua imaginação não lhe serve bem se jogar com suas inseguranças. Você pode estar esperando que os outros o entendam, mesmo sem declarar claramente suas necessidades, ou suas fantasias interferem na realização de seus objetivos. Os desvios que você faz podem levar a novas ideias fantásticas ou talvez a algumas resoluções para fazer mudanças importantes. No entanto, pode ser melhor esperar para ver. Felizmente, um trânsito Vênus-Saturno estabiliza você. Pode haver alguns conselhos úteis vindos dos bastidores ou de seu mundo particular. Você tem um senso inteligente de prioridades, e você pode ser capaz de alcançar objetivos práticos ou de negócios e se sentir bastante realizado ao fazê-lo. Você tem uma boa percepção do que é excessivo ou pesado, tornando mais fácil aliviar sua carga. Você também é mais capaz de ver valor no que já tem, em vez de buscar algo novo.

