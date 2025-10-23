Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/10) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: Mantenha a calma e evite levar divergências para o lado pessoal para preservar sua energia emocional. Defina seu próprio ritmo com confiança, sem depender da velocidade de outros. Seu melhor horário para decisões importantes é entre 10h e 13h, momento em que a sorte e a clareza mental estarão a seu favor. Veja mais sobre Áries hoje clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Este é um momento excelente para planejar seu futuro com otimismo, pois múltiplos caminhos podem gerar ótimos resultados. Conflitos recentes tendem a se resolver, trazendo paz e soluções duradouras. Aproveite as horas entre 15h e 18h para finalizar acordos, pois a energia estará alinhada para o sucesso e para garantir sua sorte. Veja mais sobre Touro hoje clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: É um dia perfeito para eliminar negatividades e focar em ações construtivas. Se surgir algum desafio, encare-o com coragem e determinação — essa atitude abrirá portas. O período mais favorável para conexões e decisões estratégicas é das 9h às 12h, um horário próspero para renovar sua sorte e motivação. Veja mais sobre Gêmeos hoje clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Use a energia para refletir e conservar sua força emocional, evitando desgastes desnecessários. Manter expectativas equilibradas ajudará a prevenir mal-entendidos. O melhor momento para agir com segurança é entre 16h e 19h, quando a serenidade e a sorte estarão ao seu lado. Câncer: Na primeira metade do dia, evite decisões impulsivas. Veja mais sobre Câncer hoje clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Este é o momento de consolidar suas vitórias, mantendo a mente firme e longe do pessimismo. Persista com otimismo nas suas ambições para subir ainda mais. Seu período de maior sorte e energia para esforços contínuos ocorre entre 14h e 17h, aproveite para dar passos decisivos. Leão: Notícias positivas chegarão, sinalizando avanços. Veja mais sobre Leão hoje clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Evite perder o controle, pois isso pode gerar arrependimentos futuros. A chance de conexões com pessoas estrangeiras ou de culturas diferentes aumentará, abrindo novos horizontes. Das 11h às 14h é o melhor momento para interações sociais e networking, um horário cheio de oportunidades para sua sorte. Veja mais sobre Virgem hoje clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje o céu traz um padrão atípico para Libra, pedindo cautela nas palavras e nas reações. A energia lunar em Virgem favorece a clareza mental, então evite falar antes de refletir; a melhor hora para decisões importantes é entre 09h e 11h, quando a influência de Mercúrio está mais equilibrada. Aproveite a sorte que surge. Veja mais sobre Libra hoje clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Com Vênus em conjunção ao seu regente Marte, Escorpião sente um impulso para renovação estética – o momento perfeito para iniciar um tratamento de beleza ou mudar o visual. Entre 14h e 16h, a energia de Plutão suaviza possíveis tensões, permitindo que você encare críticas sem levar para o lado pessoal. Veja mais sobre Escorpião hoje clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Júpiter, planeta da expansão, transita por seu setor de parcerias Sagitário, trazendo ventos prósperos para soluções. O período entre 10h e 12h é ideal para firmar acordos ou iniciar conversas, pois a energia cósmica amplifica a confiança e a criatividade. Se desejar fazer compras, o universo indica que agora é seguro e favorável. Veja mais sobre Sagitário hoje clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Saturno ilumina seu mapa astral Capricórnio, estimulando a disciplina interior e a intuição aguçada. Embora os sonhos possam gerar inquietação, eles são sinais de que sua intuição está guiando decisões estratégicas. Reserve um tempo entre 08h e 10h para organizar metas de longo prazo; essa janela favorece a definição de prioridades. Veja mais sobre Capricórnio hoje clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Urano agita seu setor de rotina Aquário, gerando situações que podem abalar a paz de espírito. Entre 15h e 17h, a influência de Mercúrio ajuda a priorizar tarefas e a criar uma “balança” mental que pesa cada problema com justiça. Ao estabelecer hierarquias claras, você resolve questões, transformando o caos em oportunidades de crescimento. Veja mais sobre Aquário hoje clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Netuno intensifica a vibração positiva em sua esfera familiar Peixes, convidandoo a deixar a tristeza para trás e cultivar alegria no lar. O melhor horário para iniciar novos projetos ou fortalecer laços afetivos é entre 18h e 20h, quando a energia lunar em Peixes amplifica a empatia e a confiança nos parceiros. As bênçãos chegam. Veja mais sobre Peixes hoje clicando no nome do signo.

