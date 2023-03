Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17/03) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

As promessas ainda não adquiriram a consistência necessária para se tornarem seguras orientadoras dos atos, porém, isso é apenas uma questão de tempo, só que, enquanto se espera, melhor continuar agindo e produzindo.

Touro

Enquanto os planos não tiverem sido consolidados e tudo adquirir um ritmo próprio, as boas ideias continuarão sendo isso, boas ideias apenas. Trancos e solavancos são naturais, mas não são o objetivo a ser atingido.

Gêmeos

Quando a mente voa tão longe que não dá mais para estabelecer uma conexão de sua vida cotidiana com os conceitos que ela parece compreender, então chega a hora de pensar apenas coisas simples e banais. Equilíbrio.

Câncer

Ao verificar que sua alma não está sozinha nas coisas que sente e pressente, você se conecta automaticamente ao mundo através das pessoas com que se relaciona. Isso amplia o entendimento e alivia a carga que a alma carrega.

Leão

As pessoas têm vida própria e tomam atitudes que nem sempre se sintonizam com o que tinha sido combinado. Diante disso, você pode fazer um sermão inútil de como as coisas deveriam ser, ou aproveitar o impulso e seguir.

Virgem

As intenções podem ser muito boas, mas se as ações que as acompanharem não forem tão boas quanto, o resultado continuará sendo decepcionante, melhor não insistir mais nessa tecla. Melhor mudar os procedimentos.

Libra

Faça sua vontade e reconheça o preço das ações empreendidas, porque a cobrança virá depois, com a mesma intensidade com que você se lança à aventura da vida, e nada há de errado com isso. É como as coisas são.

Escorpião

É melhor que as tensões fiquem evidentes, porque pelo menos assim você sabe em que terreno está pisando, mas é importante ter em mente que esse terreno é mutável, porque as pessoas hoje dizem uma coisa e amanhã outra.

Sagitário

Este é um daqueles momentos em que seria melhor fazer o impossível, ou seja, se aquietar, porque assim evitaria encrencar ainda mais o que não precisa. Quanto menos movimento fizer, mais definições acontecerão.

Capricórnio

Tome seu tempo para observar e tomar decisões mais sábias a respeito do que acontece, para não lhe acontecer de investir seu tempo em assuntos que nem mereceriam esse destaque todo. Poupe tempo e energia, isso sim.

Aquário

Há um período desordenado em toda transição, mas esse há de ser temporário, porque se a desordem se prolongar demais, todo o resto se envolve nesse ritmo e, com certeza, sua alma não há de encontrar graça nisso.

Peixes

Quando as coisas não saem de acordo ao esperado ou desejado, de duas uma, ou as circunstâncias precisam ser modificadas para garantir sua vontade, ou sua vontade tropeçou numa fantasia que seria melhor erradicar.

Leia Também