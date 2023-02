Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/02) para o seu signo

Touro: Você pode estar lidando com mensagens confusas e pequenas irritações ou atrasos, seja porque você está enviando sinais confusos ou outros estão fazendo isso. A tendência de agir de maneira condicionada, em vez de consciente, é forte nos trânsitos atuais, e você faria bem em identificar esses padrões para poder contorná-los. As tensões podem ser internas ou interativas, e podem muito bem estar relacionadas a diferenças de opinião ou valores, ou podem ser sobre dinheiro.

Gêmeos: A incapacidade temporária de ler bem as situações se deve a trânsitos complicados. Procure permanecer positivo, mesmo que os outros sejam críticos ou negativos, e tente não se preocupar com pequenos aborrecimentos. Desacelerar e não forçar demais pode ajudá-lo a recuperar a compostura. Dessa forma, você tomará decisões muito melhores mais tarde. A energia é indireta e um pouco complicada, e há momentos melhores para conversas saudáveis, mas considere que você pode precisar de algum espaço pessoal antes de se sentir revigorado novamente.

Câncer: Situações e pessoas podem deixá-lo esgotado ou confuso com pequenos trânsitos desafiadores ativos. As energias estão vacilando e é provável que haja indecisão ou dúvida. Concentrar-se no passado ou responder habitualmente de maneiras que não lhe trouxeram sucesso no passado são tendências que não têm recompensas agora.

Leão: Pode ser um desafio sentir-se em sincronia, tanto internamente quanto em conflito um com o outro e com os outros. Como tal, pode ser difícil tomar decisões ou planos satisfatórios sem sentir que você pode estar perdendo em outro lugar. Para piorar, as respostas que você está recebendo são confusas.

Virgem: Se você se sentir fora do circuito, o que é provável agora, tente adiar o confronto com o problema. Seja fácil consigo mesmo, pois forçar pode levar a erros. Você pode estar emitindo sinais confusos, mas quem pode culpá-lo? É difícil projetar confiança e clareza se você não está sentindo essas coisas por dentro.

Libra: Aspectos desafiadores na primeira metade do dia são menores, mas potencialmente irritantes. Você pode se sentir vagamente inquieto ou indeciso. Suas percepções podem não ser tão confiáveis quanto costumam ser, e interpretar demais uma situação pode ser mais problemático do que compensador. Tanto quanto possível, evite pensamentos em espiral e lute com arrependimentos ou decisões recentes.

Escorpião: Na primeira metade do dia podem ocorrer pequenas decepções ou a necessidade de refazer seus passos. Pode haver desconexões leves com outras pessoas. Hoje é um daqueles momentos em que as pessoas parecem drenar sua energia, seja por causa de nossas expectativas sobre elas ou, mais diretamente, por sua negatividade.

Sagitário: Pensar e se comunicar pode ser improdutivo na primeira metade do dia. Os trânsitos atuais sugerem um timing ruim ou a necessidade de refazer seus passos antes de seguir em frente. Desconexões mentais podem frustrar, por exemplo. Examine por que isso pode acontecer, já que as inseguranças podem estar na raiz.

Capricórnio: Pode haver alguma dificuldade em realizar seus desejos na primeira metade do dia. Você pode sentir puxões de diferentes pessoas e relacionamentos, e é desorientador. A dúvida pode fazer parte disso, mas trate qualquer hesitação que você sentir agora como uma chance de desacelerar e fazer ajustes. Embora você geralmente seja bem recebido hoje em dia com Vênus em seu signo, talvez não consiga se aquecer temporariamente com algum constrangimento em situações sociais.

Aquário: Pode ser difícil confiar honestamente em suas percepções quando as emoções estão envolvidas hoje. Aspectos menores, mas complicados, podem fazer com que você anseie por mais e seja psiquicamente sensível na primeira metade do dia. Velhos problemas que você pensou ter deixado para trás podem ter sido apenas enterrados e agora emergem, ocupando sua mente, ou um pesadelo pode afetar seu humor.

Peixes: Aspectos menores, mas complicados, na primeira metade do dia podem levar a algum atraso. Pode haver um forte desejo de acreditar em alguém, mas, ao mesmo tempo, medo de descobrir motivos para não acreditar! Os relacionamentos podem ser um pouco complicados, e é uma questão de saber se eles precisam de atenção extra para mantê-los funcionando sem problemas ou se é melhor dar espaço às pessoas e evitar problemas de reflexão excessiva.

Áries: Com aspectos menores, mas complicados, questões práticas podem servir para irritá-lo. Atrasos e problemas técnicos podem atrapalhar a diversão. Você pode passar de um pensamento torto para o negativo, tornando um dia menos do que ideal para fazer grandes compras e decisões de negócios. Embora seja provável que haja falta de clareza, seu apelo pessoal é forte e a energia é boa quando você sabe para onde direcioná-la.