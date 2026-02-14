Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/02) para o seu signo

Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

Autor: Horóscopo Sideral

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

Áries: As estrelas impulsionam você a romper com velhos hábitos que sua essência impulsiva sempre abraçou, abrindo portas para melhorias profundas na alma. Sinta a energia marcial de Marte fluindo, convida você Áries, a cultivar ambientes saudáveis que nutrem seu fogo interior. Veja a previsão completa, clicando no nome do signo.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Touro: Vênus desperta sua criatividade terrena Touro, convidando você a inovar rotinas com toques originais que harmonizam sua energia vital. Cultive esses novos ritmos com carinho, nutrindo um bem-estar que irradia estabilidade e paz. Deixe a inteligência das estrelas guiar suas escolhas. Leia a previsão completa, clicando no nome do signo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Gêmeos: Neste dia, Mercúrio enche sua mente de ideias brilhantes e rápidas Gêmeos, mas as estrelas indicam que é melhor evitar esse turbilhão e manter a calma. Afaste o peso das conquistas planejadas e permita que sua mente voe leve, recarregando para voos maiores. Confira a previsão completa, clicando no nome do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

Câncer: Lua em trânsito suave desperta sua intuição lunar, guiando telefonemas e mensagens que fluem como marés gentis. Câncer, sinta a sutileza diplomática brotando em você, discernindo o momento perfeito para conectar sem forçar. Seu carisma ilumina interações, prometendo um dia de harmonia. Veja a previsão completa, clicando no nome do signo.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

Leão: Sol radiante inflama sua mente, enchendo-a de ideias flamejantes que dançam como estrelas em ascensão. Abra-se às conversas vibrantes, onde sua paixão leonina inspira almas ao redor com alegria contagiante. Sinta o entusiasmo pulsar, trazendo assuntos que acendem faíscas de conexão autêntica. Confira a previsão completa, clicando no nome do signo.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

Virgem: Mercúrio afina sua expressão, transformando palavras em elixires de conexão que tocam relações com precisão gentil. Virgem, perceba o bom humor elevando seu dia, mesmo quando a paciência testa limites terrenos. Cuide do tom como um alquimista cuida de essências. Veja a previsão completa de Virgem, clicando no nome do signo.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

Libra: Hoje, Vênus desperta escolhas que vibram no centro do seu ser Libra, guiando você além do conveniente para o que faz o coração dançar. Sinta o equilíbrio pulsar em assuntos que prometem crescimento estelar, mesmo com um toque de desafio. Veja a previsão completa de Libra, clicando no nome do signo.

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

Escorpião: Neste dia, Plutão convida a soltar as rédeas do controle para que o destino revele outros caminhos. Escorpião, adapte-se com magnetismo transformador, aceitando decisões alheias que tecem teias de aprendizado invisível. Sinta a liberdade de se entregar ao mistério. Confira a previsão completa de Escorpião, clicando no nome do signo.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

Sagitário: Júpiter expande horizontes, convidando você a mergulhar em diálogos ou reuniões com um ânimo que contagia. Sinta a facilidade de ouvir ativamente, captando opiniões que acendem ideias brilhantes como setas estelares. Sagitário, seu carisma natural atrai mentes afins. Confira a previsão completa de Sagitário, clicando no nome do signo.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Capricórnio: Hoje, Saturno infunde vitalidade terrena, enchendo seu dia de bom humor e energia para conquistar montanhas de tarefas. Organize-se com maestria e sinta o prazer de sobrar tempo para algo que quebra a rotina com alegria pura. Confira a previsão completa de Capricórnio, clicando no nome do signo.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Aquário: Perspectivas realistas e otimistas serão iluminadas por Urano, guiando você a traçar metas que eletrizam sua visão. Aquário, enfrente neste dia tudo com inovação destemida, sentindo o poder de qualquer tarefa difícil se dissolver ante sua clareza estelar. O ar do cosmos empodera cada passo. Veja a previsão completa de Aquário, clicando no nome do signo.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Peixes: Sob a influência benéfica de Netuno, sinta as energias celestiais convidando você a se desconectar das preocupações que pesam no seu mapa astral. Peixes, hoje, libere um ânimo renovado que pulsa em suas veias. Deixe que esse fluxo cósmico desperte visões inspiradoras dos seus planos futuros. Leia a previsão completa de Peixes, clicando no nome do signo.

