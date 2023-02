Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries: Hoje podem ocorrer alguns sentimentos ou interações complicadas, querido Áries. Mesmo assim, o que surge agora pode ser uma pista para seus medos ou ambições profundas. Se a dinâmica do relacionamento parecer desequilibrada, resolva fazer ajustes para que você e alguém significativo se sintam fortalecidos por sua conexão.

Touro: Há alguma tendência a se debruçar sobre emoções negativas ou tópicos difíceis no início do dia, querido Touro. O comportamento obsessivo é algo a ser observado. Pode haver muita coisa acontecendo sob a superfície das coisas, e você pode ser tentado a se expressar indiretamente.

Gêmeos: Cuidado! As energias no início de hoje podem estar carregadas ou tensas, querido Gêmeos, tendendo a desencadear suspeitas ou vulnerabilidades. Você pode experimentar uma atração intensa ou impulsos que vêm de um lugar profundo.

Câncer: Algumas tensões contínuas são possíveis hoje cedo, querido Câncer, especialmente se alguém estiver resistindo ou se interpondo em seu caminho. Sentir-se retido, controlado ou dirigido pode ser frustrante agora.

Leão: Hoje os trânsitos cedo continuam a produzir tensão que pode interferir em seus relacionamentos e comunicações, querido Leão. É muito fácil alguém ou algo desencadear áreas vulneráveis de sua psique. Preocupações com o trabalho ou a saúde podem interferir no desfrute de conexões simples, interesses pessoais e conversas leves.

Virgem: Fique atento em anexos insalubres, querido Virgem, pois os trânsitos têm uma maneira de trazer à tona problemas ocultos. No início de hoje, pode haver alguma frustração com finanças pessoais, valores e ideias que parecem entrar em conflito com os de alguém em sua vida ou estimular medos.

Libra: A energia é complicada hoje cedo, especialmente para relacionamentos, querido Libra. Inseguranças e medos ou conflitos em sua vida doméstica podem estar em foco. Se você sente que as pessoas estão tentando manipulá-lo – ou que você precisa recorrer à manipulação para conseguir o que quer – examine as coisas um pouco mais de perto.

Escorpião: Evite a tendência de remoer o passado, querido Escorpião, e pode interferir nas interações saudáveis no presente. Controlar uma conversa ou persuadir alguém a acreditar em algo pode ser tentador, mas não levará a melhorias.

Sagitário: As energias estão um pouco complicadas, querido Sagitário. Uma questão em torno de valores, dinheiro ou questões de propriedade e limites pode produzir alguma tensão ou preocupação.

Capricórnio: Passe o tempo livre de interferências para poder fazer suas próprias coisas, querido Capricórnio. No entanto, o início de hoje traz possível tensão e competição. É mais provável que seja sentido com as autoridades ou no mundo dos negócios, embora as interações pessoais também possam ser estressantes.

Aquário: Hoje as energias estão complicadas, querido Aquário, e podem muito bem estimular quaisquer tendências a extremos emocionais. O desejo de novas experiências e de avançar em sua vida pode ser prejudicado por um sentimento de que você não consegue deixar o passado para trás. Leve as coisas devagar.

Peixes: Hoje pode ser um dia desafiador, melhor manter uma distância saudável das áreas problemáticas, queridos Peixes. Você não está no mesmo comprimento de onda que alguém, ou recebe sinais mistos.

