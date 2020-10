Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/10) para o seu signo

ÁRIES 21/3 a 20/4

Vai se dedicar ao trabalho e isso pode render uma grana extra. Quem está livre pode se envolver com pessoa conhecida. Apoie os projetos do par. Cor amarelo.

TOURO 21/4 a 20/5

Até as tarefas chatas vão parecer fáceis hoje. Deve se dar bem em jogos e sorteios. Pode pintar um pedido de namoro. Fase cheia de carinho a dois. Cor creme.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

Cuide da família, mas sem fazer cobranças. Dê mais atenção à sua saúde. Na conquista, melhor manter a discrição. A união pede mais privacidade. Cor azul-turquesa.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Sua criatividade está em alta e isso vai ajudar no trabalho. Coloque o papo em dia com a turma. No amor, aproveite o momento para dizer o que sente. Cor cinza.

LEÃO 22/7 a 22/8

Dia positivo para as finanças: faça um pé-de-meia! Na conquista, reflita sobre o que deseja no seu alvo. Na união, mostre que valoriza seu par. Cor laranja.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Você vai encarar o trabalho com muita disposição e servirá de exemplo para os seus colegas. Use e abuse do seu charme na paquera e no romance. Cor ocre.

LIBRA 23/9 a 22/10

Cautela será a chave do seu sucesso. Pode ter ideias criativas para lucrar. Cuidado ao se envolver com pessoa comprometida. Afaste o ciúme a dois. Cor verde musgo.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Aposte no trabalho em equipe para alcançar objetivos. Ótima sintonia com a turma. Pode rolar romance com colega. Companheirismo total com o par. Cor lilás.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Não comente seus planos com qualquer um. Na conquista, só dará chance a quem provar que realmente merece. Na relação, bom astral para fazer planos. Cor vinho.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Aposte em bate-papos virtuais com as pessoas queridas. Romance com conhecido não está descartado. Na união, fase de muita sintonia e cumplicidade. Cor creme.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

O céu anuncia um dia de boas transformações seja no trabalho ou em casa. Abuse do seu charme na conquista. Desejos à flor da pele no romance. Cor prata.

PEIXES 20/2 a 20/3

Some forças com os colegas na profissão. Se está de olho em alguém, aposte em uma boa conversa. A dois, aguarde momentos repletos de união. Cor dourado.

