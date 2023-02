Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/02) para o seu signo

Horóscopo - Crédito: SCA

Áries

A família e os assuntos relacionados ao imóvel passam por uma fusão importante de desprendimento e, concomitantemente, de curas. A experiência fornece crescimento por meio de posturas maduras em relação à família. Há aberturas para se expressar com uma pessoa importante.

Touro

Comente abaixo o que você achou do horóscopo desta quarta.

Você está em processo de amadurecimento em relação aos filhos e ao desenvolvimento dos talentos que se projetam no setor profissional. A experiência pede curas e ressignificação. O campo profissional segue mais aberto e haverá a oportunidade de se posicionar com mais harmonia. Veja mais.

Gêmeos

A rotina e o formato de trabalho passam por curas. O dia vem com um significado positivo para o seu desenvolvimento. Essa fase é para você entender que algumas situações precisam de ajustes. Uma conversa é importante para fechar um negócio ou para divulgar informações.

Câncer

O relacionamento passa por curas e por uma fase importante para reestruturar a troca entre vocês dois. A experiência também pode ser comercial, com sócios e clientes. O céu colabora com reuniões e com uma conversa em reserva que lhe traz soluções.

É um dia para analisar suas posições profissionais e manter as mudanças que são necessárias para o alcance de suas metas. O céu alerta sobre a forma de gerenciar as finanças. Mas é um dia positivo para desenvolver os projetos com uma pessoa que colabora com as suas decisões.

Virgem

Os cursos ou trâmites com documentos são necessários para que seja possível conduzir os projetos nos quais você está envolvido. É necessário se reorganizar e avaliar as atividades em grupo. É um dia positivo para lidar com negociações.

Libra

Os assuntos profissionais são evidenciados, principalmente para conduzir os planos com autoridades e chefia. Se você for chefe, terá que empenhar um papel mais forte e transformador. Mas é favorável uma conversa com uma pessoa próxima.

Escorpião

Existe um processo importante de amadurecimento e desprendimento das relações próximas, principalmente envolvendo parentes. Você está reeditando as relações e transformando a sua forma de pensar. É um dia produtivo no trabalho e uma pessoa pode ajudá-lo.

Sagitário

É um dia significativo para avaliar a situação financeira e também para entender os fatores emocionais que caminham juntos e que interferem nos resultados. Mas é um dia para entender e reestruturar. Os assuntos do coração ficam em destaque e uma pessoa deseja conversar.

Capricórnio

Você está mudando o seu campo de visão sobre si mesmo e sobre fatores externos. Está pronto para desapegar de velhos comportamentos e terá uma visão mais curativa sobre as relações próximas e sobre a sua atuação. Uma pessoa do convívio familiar está mais presente e com boas intenções.

Aquário

É um dia importante para examinar suas aflições emocionais em relação ao setor material e profissional. A experiência lhe proporciona curar situações profundas do passado. A autoestima é fortalecida e o campo afetivo é aberto.

Peixes

Os projetos profissionais pedem de você posturas fortes, mas também curativas e transformadoras. Você precisa se reorganizar e também aceitar que alguns fatos não estão sob o seu controle, mas saiba que tudo vai dar certo. Você está aberto para concluir situações financeiras.

Leia Também