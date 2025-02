Fundo Social oferece diversão para crianças atendidas por entidades conveniadas

Crédito: Divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos proporcionou uma tarde de lazer para 136 crianças das instituições Madre Cabrini e Casa da Criança. As crianças puderam se divertir em todos os brinquedos do Moreti Parque, instalado no estacionamento do Shopping Iguatemi. Todos receberam lanches, refrigerantes e pipoca.

A ação, coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade foi realizada por intermédio de um Termo de Cooperação entre o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e a empresa Moreti Parque que fez a doação de cortesias para crianças e adolescentes entre 6 e 12 anos.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela, falou da estrutura do parque. “Muitas crianças vieram pela primeira vez em um grande parque como esse, com diversos brinquedos. Graças ao termo assinado e ao Fundo Social que fez a logística, conseguimos proporcionar esse entretenimento para todos esses alunos”.

“Recebemos mais de 370 cortesias do Park e entramos em contato com as instituições cadastradas e conveniadas com a Prefeitura que atendem crianças e adolescentes e repassamos os convites para aquelas que aceitaram trazer seus alunos para uma tarde de diversão”, explicou Herica Ricci

Donato, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

Nesta quarta-feira (12/02) foi a vez das crianças que frequentam a Nave Sala da Terra, a Associação Proara e o Nosso Lar, totalizando 225 alunos, que se divertiram em todos os brinquedos do Moreti Parque.

