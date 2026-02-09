Flash Night celebra 30 anos do DJ Alexandre Telo em ressaca de Carnaval

Após o sucesso da edição de 2025, o evento retorna em grande e cheio de novidades, trazendo como atração principal a banda Vinil 78, considerada uma das melhores bandas de flashback da região, com um repertório cheio de clássicos dos anos 80, 90 e 2000 , que vai agitar a sua noite.

A festa vem com um dos melhores castings de DJs que São Carlos ja viu : Mara Porto, Alexandre Dávida (Araraquara), Ricardo Reyes, AnderZ e Netto Buck, garantindo a pista bombada do inicio ao fim, com hits que marcaram época e seguem fazendo história até hoje.

Um dos momentos mais especiais da Flash Night 2026 será a comemoração dos 30 anos de carreira do DJ Alexandre Telo, um dos nomes mais respeitados da cena flashback, Ex: DJ da franquia Café Cancun e de grandes produções pelo Brasil vem celebrando três décadas de profissão em grande estilo, ao lado do público que acompanha a sua trajetória.

A festa acontece no Espaço Cultural Ypê Mirim, localizado na Estrada de Servidão B, nº 20, no bairro Bela Vista São Carlense, próximo à rotatória do bairro Ypê Mirim, com sinalização no acesso. Local com estacionamento para 100 carros com segurança .

A abertura dos portões está marcada para 20h.

Mesas e convites já estão disponíveis e podem ser reservados pelo telefone (16) 99314-0954.

A Flash Night 2026 chega com a promessa de ser um dos eventos mais marcantes do ano, reunindo música, memória e energia em uma noite onde o passado volta a brilhar no presente.

A Flash Night 2026 já tem data marcada e promete ser a ressaca mais esperada do Carnaval em São Carlos. No dia 21 de fevereiro sábado , o público vai poder curtir a primeira grande festa flashback do ano, reunindo performances, nostalgia e djs que marcou gerações.