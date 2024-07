Filme sobre juventude ambientado na UFSCar estreia em festival nacional

Depois de ser exibido na República Tcheca, Chile, EUA e Colômbia e selecionado para festivais no Uruguai e Canadá, o longa-metragem "As Quatro Estações da Juventude" (@as4estacoesdajuventude), dirigido por Essi Rafael e produzido por Lucas Pelegrino, ambos alunos egressos do curso de graduação em Imagem e Som da UFSCar, estreia em seu primeiro festival brasileiro. A exibição acontece no dia 23 de julho, no festival Bonito CineSur - Festival de Cinema Latino-Americano de Bonito.

"As Quatro Estações" acompanha a história de jovens alunos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ao longo de uma década. O enredo narra acontecimentos desde o trote aos questionamentos sobre a formação que cada um escolheu para si.

O diretor, Essi Rafael, cursou Imagem e Som na UFSCar entre 2006 e 2009; Pelegrino, entre 2009 e 2012. "Porém, vale enfatizar que as imagens do filme são de 2010 a 2013", ressaltam. "Como a gente se formou no curso de Cinema, fazer um filme foi uma maneira natural de exercitarmos o ofício e nos expressarmos, mas, principalmente, de aprendermos. Foi uma grande escola tanto na parte técnica quanto depois, quando tivemos que aprender como fazer esse filme existe comercialmente. Porém, tudo começou de uma maneira bem despretensiosa, com recursos próprios e com a ajuda dos nossos colegas de curso", relata o produtor.

A estreia em território nacional está prevista para início de 2025. Estão sendo planejadas sessões pelo interior e cidade de São Paulo, tanto em salas de cinema convencionais como em cineclubes e casas de cultura.

Já o lançamento mundial aconteceu no último dia 5 de junho, na sala 6 do Golden Apple Cinema do Zlin Film Festival, na República Tcheca. O evento tcheco é um dos maiores e mais antigos do mundo sobre filmes com o tema Infância e Juventude. Foi ele o escolhido para dar o pontapé na turnê. "É um lugar especial para a estreia de nosso documentário, que começou como um sonho de jovens universitários", afirma Essi.

Em seguida, o filme trilha viagem para a Filadélfia para concorrer aos principais prêmios do Philadelphia Latino Arts & Film Festival (PHLAFF), evento que historicamente dá destaque para a cinematografia latino-americana nos EUA. A estreia aconteceu em 22 de junho. Entre 30 de julho e 6 de agosto, o documentário participará de mais uma incursão internacional, no Festival Internacional de Nuevo Cine Independiente, no Uruguai. Entre 5 e 15 de setembro, será exibido na 22ª edição do Vancouver Latin American Film Festival, no Canadá; nele, a Essi concorre ao prêmio da categoria Novos Diretores.

O filme também já ganhou o prêmio WIP Puerto Lab no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI), na Colômbia, em março do ano passado ( bit.ly/4eKeVcp ). Fundado em 1960, o Festival é o evento mais antigo do gênero na América Latina. A produção também foi selecionada, no mesmo ano, para comparecer presencialmente ao Chile durante o encontro internacional de documentários Conectados.



Infância universitária

O produtor define "As quatro estações da juventude" como o "Boyhood universitário", numa alusão ao filme de Richard Linklater. Para Pelegrino, a chave dessa conexão é o tempo de filmagem. Pelo fato do arco narrativo usar uma década como referência, o espectador testemunha diversas transformações nos personagens, que vão da alegria por ingressarem na universidade ao medo e desesperança diante de um mercado de trabalho inflexível.

O roteiro se repete na vida dos estudantes, mas também joga luz para o contexto ao qual ela acontece. Implementação de cotas sociais e raciais, retração de investimento público na educação, Covid-19, risco de paralisação da UFSCar, todos estes temas perpassam a narrativa de alguma forma. Nas palavras de Essi, o clima de decepção e falta de esperança de uma geração que foi do céu ao inferno em dez anos acaba por compor o pano de fundo do documentário.

“A ideia foi trazer para o filme um pouco do que essa geração de jovens dos anos 2010 planejou em sua trajetória da universidade até a vida adulta”, reforça o cineasta.



Distribuição no interior paulista

O lançamento no Brasil de "As Quatro Estações" faz parte do projeto Núcleo de Distribuição Cinema do Interior. Com colaboração geral do produtor Lucas Pelegrino, ele prevê uma exibição em salas de cinema tradicionais e alternativas de filmes 100% realizadas no interior de São Paulo. Os mais longos trabalham com temas plurais que trazem a singularidade de suas regiões específicas de produção.

São quatro ao todo. Além do filme de Essi Rafael, fazem parte da coleção: "Estranhas Cotoveladas", "Ivan" e "Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca" bit.ly/3RsKUE5 , todos de 2023.

"Queremos ativar um circuito desenhado no interior paulista e, com isso, abrir novos horizontes para a indústria cinematográfica regional. Não só nas salas de cinema tradicionais, mas também em outros espaços, permitindo que o nosso público tenha acesso à riqueza cultural e à diversidade das histórias do nosso interior", conclui Pelegrino, sócio-fundador da LPB Content, produtora voltada para a realização de filmes no interior paulista. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo.



