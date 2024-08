Filme premiado, produzido em São Carlos continua em cartaz nos cinemas

Após três semanas de sua estreia nacional, TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA, filme recém-premiado como Melhor Longa Infantil Brasileiro de 2024, continua nas salas de cinema de todo o país, inclusive na região de São Carlos, pelo projeto Sessão Vitrine.

Em São Carlos, as sessões são às 15 horas, sábado (10) e domingo (11), no Cine São Carlos. Araraquara recebe o filme também no sábado e domingo, às 15 horas, no Cine Center Lupo. Já em Rio Claro, o Cinema Shopping Rio Claro exibe a animação a partir das 13h40, também nos dias 10 e 11. O filme segue em outras 23 salas de cinemas, em 15 cidades pelo país: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Londrina, Maceió, Manaus, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Salvador e São Paulo.

A vida de uma pequena traça se transforma quando ela descobre o amor pela leitura na animação TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA. Com direção de Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo, o filme é da Rocambole Produções, que foi criada em 2003 por quatro alunos do curso de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), distribuído pela LPB Content e codistribuição com a Vitrine Filmes, e tem como principais patrocinadores a Petrobras, o BNDES, a SABESP, por meio de seleção em editais públicos, e Lupo S/A e Mineração Jundu, pelo Proac ICMS. TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA é um lançamento da Sessão Vitrine Petrobras.

A animação stop motion já foi premiada como o Melhor Longa Infantil de 2024 no Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI) no Rio de Janeiro, além do Prêmio Especial do Júri de Animação em Cuba no ano passado, e esteve em relevantes festivais de cinema em Moscou, Lisboa e Chicago. Com sua história, o filme valoriza o amor aos livros e à leitura, e traz canções inéditas e originais de Hélio Ziskind e Ivan Rocha, músicos com longa trajetória voltada para o público infantil. Já a direção de arte é de Mateus Rios, ilustrador de livros infantis. Descubra todos os cinemas em cartaz em instagram.com/tecaetuti

Assista ao Trailler de TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA.

Serviço

TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA

Cine São Carlos

Sábado (10) e Domingo (11) - 15 horas

Ingressos online

Cine Center Lupo

Sábado (10) e Domingo (11) - 15 horas

Ingressos Online

Cinema Shopping Rio Claro

Sábado (10) e Domingo (11) - 13h40

Ingressos Online



Sinopse

TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA

A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem para a biblioteca, em busca da história mais importante de suas vidas.

Ficha Técnica

Direção: Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo

Produção: Rocambole Produções

