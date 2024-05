Filme em cartaz no Cineclube CDCC venceu o prêmio da BAFTA e foi indicado ao Oscar

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme A Balada do Soldado, dia 25, sábado, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na Rua Nove de Julho, 1227.

Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

A BALADA DO SOLDADO

Ballada o Soldate, União Soviética, 1959, Drama, 84 minutos

Direção: Grigori Chukhra

Elenco: Vladimir Ivashov, Zhanna Prokhorenko, Antonina Maksimova

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: 14 anos (Contém violência)

Áudio em russo com legendas em português

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado do Exército Vermelho russo Alyosha Skvortsov recebe uma medalha por destruir dois tanques alemães e a troca por uns dias de folga para visitar a mãe. Durante sua jornada, o jovem militar enfrenta várias dificuldades e conhece a bela Shura, por quem se apaixona.

Leia Também