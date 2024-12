Festival ChorandoSemParar comemora trajetória de 20 anos com tributo aos instrumentistas negros do Brasil

Henrique Araújo, convidado homenageado do 20º. ChorandoSemParar, estará presente na programação da Praça XV, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2024, em São Carlos. Edição histórica de 20 anos do Festival faz homenagem a Joaquim Callado, compositor e fla - Crédito: Joice Aguiar

Para comemorar seus 20 anos de história, o Festival ChorandoSemParar terá sua programação pautada pela história do Choro. E tendo Joaquim Callado como inspiração, essa edição será dedicada aos instrumentistas negros brasileiros, de todos os tempos. Callado inspira também a escolha do elenco, repertório, temas das atividades formativas e, enfim, de toda a programação pensada para essa edição.

A 20ª edição do Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar, em São Carlos, promete ser uma celebração histórica, com uma programação repleta de homenagens, apresentações e reflexões sobre a música instrumental brasileira.

De 11 a 15/12, serão oferecidas atividades formativas no Centro Cultural no Campus 1 da USP São Carlos e, nos dias 13, 14 e 15, apresentações musicais na praça “Dr. Christiano Altenfelder Silva”, a Praça XV. No domingo (15), das 10h às 22h, serão 12 horas ininterruptas de apresentações na Praça XV, formato que inspirou o nome do festival. Toda a programação é gratuita e pode ser conferida, a partir do dia 07/12, no https://sites.google.com/institutomariodeandrade.org.br/20chorandosemparar.

Homenagem a Joaquim Callado (1848 - 1880)

Realizado pelo Projeto Contribuinte da Cultura e Instituto Mário de Andrade (IMA), essa 20ª edição traz duas temáticas importantes. Fátima Camargo, diretora do ChorandoSemParar, explica que a primeira delas é a própria trajetória do Festival, e a segunda é a de propor uma reflexão sobre a história e a identidade do Choro. “Ao homenagear Joaquim Callado, destacamos a importância de sua contribuição para a consolidação do Choro como um gênero musical único, que mistura influências africanas, europeias e que expressa a rica diversidade da música brasileira. Callado, um homem negro que viveu numa época em que os negros no Brasil enfrentavam radical exclusão social e o não reconhecimento de seus valores intelectuais ou artísticos, teve uma atuação e conquistas no Brasil Império realmente surpreendentes. Sua música era admirada pela elite e suas apresentações eram frequentes nos salões da nobreza. Mas não era convidado apenas para promover o entretenimento do público. Em 1871, Joaquim foi indicado como professor da cadeira de flauta do Imperial Conservatório de Música, indicação até então feita apenas para músicos europeus. Em 1879 foi condecorado como Comendador da Imperial Ordem da Rosa. Em 1879 Joaquim Callado obteve rara deferência ao receber das mãos de Dom Pedro II, a condecoração da Ordem da Rosa”.

Lamentavelmente sua carreira foi interrompida no ano seguinte, em 1880. Joaquim Callado foi acometido de meningite e morreu aos 31 anos, deixando uma obra primorosa e um legado de valor inestimável como inspiração de atitude e de presença que soube fazer prevalecer sua competência, seu talento e conquistar o lugar que lhe era devido.

Compositor e flautista Joaquim Callado é considerado o Pai do Choro. Foi o criador do Choro Carioca, o primeiro conjunto instrumental a utilizar flauta, cavaquinho e violão. Tornou-se o instrumentista mais popular do Rio de Janeiro no Império. “Flor Amorosa”, seu maior sucesso, ficou conhecida como o primeiro Choro composto e faz parte do repertório de todos os amantes do gênero.

Henrique Araújo

O ChorandoSemParar deste ano traz como convidado presente o compositor e multi-instrumentista de cordas Henrique Araújo, que apresentará o projeto Choro Negro, “Araújo, um dos principais nomes da cena atual do Choro, traz uma proposta inovadora, de excelência musical e de grande relevância social, em sintonia com o espírito de resistência, inclusão que caracteriza e com o legado de Joaquim Callado”, comenta Fátima.

Henrique Araújo atua há quinze anos no cenário musical brasileiro, integrando diversos grupos e acompanhando nomes de destaque, como Nelson Sargento, Izaías Bueno de Almeida, Renato Teixeira e Zeca Baleiro, entre tantos outros. Atualmente, é professor e fundador da Escola de Choro de São Paulo e professor da Escola de Música do Auditório do Ibirapuera. Em 2021, lançou o disco Partido Alto, do grupo Batuqueiros e sua Gente, com o compositor Douglas Germano, do qual é responsável pela direção musical.

O Festival ainda fará duas homenagens em memória: uma ao maestro Laércio de Freitas, que desde o ano passado era cogitado para participar dessa edição, mas faleceu em julho. A homenagem ao maestro contará com a participação de sua filha, a atriz, cantora e compositora Thalma de Freitas. A outra homenagem será para a jovem violinista de extraordinário talento, Wanessa Dourado, que fez sua última apresentação no ChorandoSemParar em 2023. O impacto causado por sua música foi tamanho que naquele momento já recebeu o convite para participar do Festival novamente. Porém, em janeiro de 2024 faleceu tragicamente, após um acidente de trânsito.

Sobre o Festival ChorandoSemParar

Comemorando 20 anos de história, o Festival Internacional de Música Instrumental ChorandoSemParar é um dos maiores e mais importantes eventos culturais da região de São Carlos, com reconhecimento internacional. Desde sua primeira edição, em 2004, o festival se destacou pela qualidade técnica e artística de seu elenco e pela maneira como se tornou um espaço único para a celebração e divulgação da música instrumental brasileira, especialmente do Choro.

SERVIÇO

Festival Internacional de Música Instrumental - 20ª Edição do ChorandoSemparar em São Carlos, SP.

De 11 a 15/12 - atividades formativas no Centro Cultural no Campus 1 da USP São Carlos

Dias 13, 14 e 15/12 - apresentações musicais na Praça “Dr. Christiano Altenfelder Silva”, a Praça XV.

Dia 15/12 (domingo), das 10h às 22h - 12 horas ininterruptas de apresentações na Praça XV

Toda a programação é gratuita e pode ser conferida a partir do dia 07/12 no link: https://sites.google.com/institutomariodeandrade.org.br/20chorandosemparar

