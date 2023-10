Festival araucária terá atividades, exposição de trabalhos e feira de ciências

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME), através do Sistema Integrado de Bibliotecas de São Carlos (Sibisc), vai realizar na próxima sexta-feira (20/10), na Emeb Ulysses Ferreira Picolo, localizada na Rua Hagar Cristina Rojo Rocha, nº 145, no Residencial Eduardo Abdelnur, o “Festival Araucária 23 Expo Educação São Carlos” com exposição de trabalhos dos alunos da Rede Municipal de Ensino realizados sobre o tema ao longo do ano.

O evento que acontece das 8h30 às 10h30, das 13h30 às 15h30 e das 19h às 21h, vai reunir 1.600 estudantes da Rede Municipal de Ensino, da Educação Infantil até o Ensino de Jovens e Adultos, além de diversas atividades como o Barganha Book, a apresentação de Teatro – “A estrela e o pássaro encantado”, “Grandioso Teatro da Mínima Dimensão & os Pés”, a peça teatral “Bom dia todas as cores”; língua escrita e língua falada, contrações e abreviações na fala e na Internet; Conversando sobre São Carlos - Uma história Iconográfica, a palestra Moarada yuo - projeto arquitetônico pela sustentabilidade; Lamb + Lab - Instituto Angelim; "Cidade – Educação” com a palestra “Bairro território: a escola como mediadora na construção da cidadania”; Sala de leitura/ SIBI/Gibiteca, Sarau da Universidade Aberta da Terceira Idade (Uati/Fesc), Programas e Projetos Educacionais da Prefeitura - Vigilância Sanitária, Tenda da Leitura da Educação, Projeto Leitura SME “A batida dos ritmos africanos - Percussão na quadra”, Academia Literária Jovem (estudantes das Escolas Estaduais, Jesuíno e Conde do Pinhal), Contação de histórias de horror com a bibliotecária Roseli, Oficina – Turbante, Educador em Ação SME /EPTV, Workshop de Robótica e Workshop de Arduíno.

Já no dia (21/10), a partir das 9h30, em comemoração ao Dia Municipal da Araucária (Lei 12.988/02), o Festival Araucária será realizado no Ginásio Milton Olaio Filho, evento também organizado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio do SIBISC, com apoio do Instituto Federal de São Carlos e da EdusCAr – Educação de Qualidade para Todos.

O evento tem por objetivo realizar atividades de competições, exposições, apresentações, palestras, oficinas, rodas de conversas, troca de conhecimento e celebrar conquistas que visem inspirar o futuro da Educação. Será realizado também a Feira de Ciências organizada pela Diretoria Regional de Ensino de São Carlos.

A Feira de Ciências deve reunir mais de 200 clubes de ciências (apresentação dos trabalhos/premiação) da região, Hackathons do Instituto Federal, exposições dos projetos e programas de extensão, oficinas de programação e robótica, shows de ciência, feira de livros, encontro com autores, contação de histórias e competições de robótica (OBR).

