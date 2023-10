Festa pretende reunir 150 crianças no Santa Felícia neste sábado (28)

No mês das crianças, outubro, festas comemorativas à data continuam a acontecer em São Carlos e neste sábado, 28, das 15h às 17h, mais um evento gratuito é destinado aos pequenos são-carlenses.

Na “praça da Opto”, no Jardim Santa Felícia, será realizada a festa Dia das Crianças, e quem comparecer, poderá se divertir em brinquedos infláveis, como pula-pula, guerra de cotonete e piscina de bolinhas. Terá ainda cachorro quente, picolé, refrigerante e doces. São esperadas aproximadamente 150 crianças.

A festa é uma realização da Comunidade Evangélica do Amor, uma igreja que nasceu há cinco meses e de acordo com os organizadores, o objetivo é levar alegria para as crianças.” Nosso intuito como igreja, é reunir as famílias e poder proporcionar um momento de alegria e descontração”, informaram voluntários que irão participar do evento solidário.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também