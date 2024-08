Festa do Livro da USP São Carlos despede-se com programação especial infanto-juvenil

Crédito: Divulgação

A 9ª Festa do Livro da USP São Carlos” termina neste sábado, 24, mas nem por isso a programação deste sábado soará a nostalgia, muito pelo contrário, com as energias bem altas já clamando pela 10ª edição de 2025.

A programação deste evento literário/cultural, cujo destaque vai para as atrações dedicadas ao público infanto-juvenil, começará, como é hábito, logo às 10h, com a abertura dos estandes das editoras presentes (mais de 40), oferecendo a oportunidade de o público ainda poder adquirir livros com descontos sensacionais.

Às 11h a garotada vai se “amarrar” com a apresentação do grupo “PiafraUs”, que trará o espetáculo “Bichos do Brasil”. A “Pia Fraus” é um grupo de teatro de bonecos que existe há 40 anos, tendo já produzido dezenas de espetáculos e se apresentado em todos os estados do Brasil e em 25 países. “Bichos do Brasil” é um espetáculo que busca mostrar a riqueza da fauna brasileira através de recursos plásticos. Pautado nos bonecos, na música e na coreografia, procura criar o ambiente da mata sem exigir um comportamento humano de seus personagens.

A primeira atração musical deste dia acontecerá às 12h30, com o “Coral Afro Soul Jazz”, um espetáculo a não perder.

Às 13h, Celina Bodenmüller e Cintia da Silva Santos iniciam um gostoso bate-papo com os mais novos, com a “Contação de Histórias da Mãe África”. Celina Bodenmüller é autora de livros de ficção e não-ficção. Seus livros foram escolhidos para vários programas públicos de leitura. Um de seus livros foi representar o Brasil na “Feira de Bolonha”, em Itália. “Ubuntu”, um livro de contos africanos, foi vencedor do prêmio da Assoc. dos Escritores de Literatura Infantil e Juvenil na categoria de reconto e também integra a biblioteca da ONU de desafios sustentáveis. Tem livro com selo da FNLIJ e outro recebeu o Prêmio Jabuti Acadêmico de 2024 na categoria de ilustração. Seus livros são adotados em escolas brasileiras e norte-americanas, onde a língua portuguesa é estudada como 2o. idioma e língua de herança. Este ano chega ao 20º. livro de sua carreira

Cintia Almeida da Silvia Santos é escritora de obras antirracistas com protagonismo negro não estereotipado. Autora das obras 'Minha mãe usa touca de cetim', 'Meu pai também usa touca de cetim?', 'In vitro: escrevivências poéticas de uma mãe preta'. Ela integra a Academia Araraquarense de Letras, com Patronesse de Ruth Cardoso, ocupando a cadeira de Nº1. Realiza intervenções literárias em escolas de educação infantil e fundamental. Realiza palestras e eventos acadêmicos-literários sobre literatura infantil antirracista e formação de leitores.

Às 15h ocorrerá o penúltimo debate desta “Festa do Livro”, com a participação de Xico Sá através do tema “Brasil na crônica do sufoco, do alívio e da ressaca democrática”. Xico Sá, escritor e jornalista, nasceu no Crato, na região do Cariri cearense, e iniciou sua trajetória profissional no Recife. Participou de programas de televisão como “Amor & Sexo” (Globo), “Saia Justa”, “Papo de Segunda” (GNT), “Redação SporTV” (Globo), “Cartão Verde” (TV Cultura) e é ganhador de importantes prêmios do jornalismo, como Esso, Folha, Abril e Comunique-se. É atualmente colunista do Diário do Nordeste e apresentador do ICL Notícias. Um dos principais cronistas brasileiros contemporâneos, Xico é autor de “A Pátria em Sandálias da Humildade” (editora Realejo), “Os machões dançaram - crônicas de amor & sexo em tempo de homens vacilões (ed. Record), “O Livro das Mulheres Extraordinárias" (ed. Três Estrelas), "Big Jato” (ed.Companhia das Letras), “Modos de Macho & Modinhas de Fêmea” (ed. Record) e “Chabadabadá – o macho perdido e a fêmea que se acha” (ed. Record), “Sertão Japão” (Ed. Casa de Irene), entre outros livros. Participa ainda das antologias “As Cem Melhores Crônicas Brasileiras” (ed. Objetiva), “Boa Companhia - crônicas (ed. Companhia das Letras) e “Essa história está diferente” (Companhia das Letras), com recriações fictícias de canções de Chico Buarque. A seis mãos, com Maria Ribeiro e Gregorio Duvivier, Xico lançou em 2019, na Bienal do Livro do Rio, “Crônicas para ler em qualquer lugar” (editora Todavia). Em 2022, seu novo romance “A Falta”, pelo selo Tusquets da Editora Planeta - finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Na Feira do Livro de 2024, lançou o “Cão Mijando no Caos” pelo selo Galáctico.

Às 17h regressará a programação para os mais novos, com o “Dr. Terremoto” – Palhaçaria Científica com “Uma viagem ao interior da Terra”, enquanto que a essa mesma hora, mas no palco do evento, acontecerá o último debate desta “Festa do Livro”, com a presença de Breno Altman que mergulhará no tema “A questão palestina: sionismo, colonialismo e autodeterminação”. Breno Altman é jornalista de origem judaica, tem militado ativamente nas redes sociais e participado de protestos contra Israel. É fundador de Opera Mundi, um canal de notícias, reportagens especiais e análises críticas sobre os principais acontecimentos do mundo. Fundado em 2008, Opera Mundi informa sobre o mundo a partir de uma perspectiva brasileira e sul-americana. É o canal dos programas de entrevistas "20 Minutos" e os programas de debate "Outubro" e "Rodamundo".

Às 17h30 acontecerá a última apresentação dedicada ao público infanto-juvenil, com a participação de “Tio Antônio”, com muitas brincadeiras musicais para crianças de todas as idades.

Por último, às 19h, a “9ª Festa do Livro da USP São Carlos” fará a sua despedida com muito samba para “sacudir o esqueleto” de todos, com a apresentação de “Leme – Samba D’antiga”, um musical de samba-rock e gafieira”. (Rui Sintra – Jornalista do IFSC/USP)

