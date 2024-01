Férias: Iguatemi São Carlos tem oficinas infantis, contação de histórias e encontro de personagens em sua programação

Dando início à programação de férias, que visa despertar a criatividade e promover lazer e diversão para toda família, o Shopping Iguatemi São Carlos preparou atividades infantis gratuitas para o mês de janeiro.

Entre as opções, estão as oficinas infantis, que acontecem das 18h às 19h, em parceria com algumas marcas do empreendimento. No dia 17, a loja Ri Happy recebe as crianças para uma atividade com Lego. Já no dia 18, a Milky Moo convida os pequenos para uma missão especial, a de preparar milkshakes. E no dia 19, a brincadeira será com slimes na Fluffy Point.

Para tornar a programação ainda mais divertida, no dia 20, acontece um encontro especial com princesas e super-heróis. Os personagens farão desfile, apresentação e na sequência terão uma pausa para tirar fotos com as crianças, que estão convidadas a irem fantasiadas.

No domingo, dia 21, a diversão ficará por conta de uma viagem literária, com leituras de contos infantis através do projeto “Cotação de Histórias”. As duas ações acontecem a partir das 16h30, na rotatória da Samsung.

“Nosso empreendimento visa promover momentos de diversão e lazer durante as férias. Preparamos uma programação gratuita e com diversas opções de atividades que irão despertar a criatividade das crianças e proporcionar momentos especiais em família”, conta Taciana Melo, gerente de marketing do Shopping Iguatemi São Carlos.

Mais diversão

Além da programação especial gratuita, o shopping também conta com outras opções de diversão para o período de férias escolares. Confira:

Cinema: Além de garantir as melhores pré-estreias, o Cine Araújo atualmente, possui três salas, todas no formato stadium e telas gigantes - sendo duas salas com tecnologia 3D. A programação completa pode ser conferida no site.

Adrenalina Jump: O espaço conta com diversas camas elásticas, parede de escalada com piscina de bloco de espumas, cesta de basquete e tombo legal com bolinhas. A entrada é permitida para crianças até 4 anos e PCD somente acompanhadas, podendo brincar pessoas até 100Kg. O horário de atendimento é das 10h às 22h de segunda-feira a sábado e das 12h às 20h aos domingos e feriados. Os valores são de R$30 a cada 20 minutos, R$50 a cada 40 minutos e R$70 por 1 hora de diversão.

Parks & Games: Com diversas opções de brinquedos e jogos, o ambiente é diversão garantida para os pequenos. Os cartões de recarga que darão acesso ao espaço de jogos custam R$5 o comum – onde os brinquedos variam de R$ 6 a R$ 10 - e R$15 o VIP – onde os valores são entre R$ 4,50 a R$ 7 e existem promoções de recargas no local. Às terças-feiras é possível aproveitar a promoção de Holly Games e brincar 2 horas por R$ 60. O horário de atendimento do local é das 10h às 22h de segunda-feira a sábado e das 12h às 21h aos domingos e feriados.

A Stop & Go: É uma opção de diversão para as crianças, auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora e dos reflexos. O horário de atendimento é das 10h às 22h de segunda-feira a sábado e das 12h às 20h aos domingos e feriados. A pilotagem custa R$35 a cada 15 minutos, R$40 por 20 minutos e R$50 cada 30 minutos.

Fluffy Point: Além de disponibilizar a venda de produtos do mundo slime, papelaria, fidget toys e brinquedos, a loja conta com monitores capacitados para levar diversão, recreação e arte através das oficinas de slime. Ao comprar a slime fluffy com o custo de R$ 38 ou as slimes butter e galaxy por R$ 45 as crianças podem participar da atividade que dura 30 minutos e deve ser acompanhada de um responsável. O espaço também conta com a oficina gratuita de pop it. As atividades acontecem de segunda-feira a sábado, das 13h às 21h30 e aos domingos e feriados das 13h às 20h.

