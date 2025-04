Exposição Nacional de Orquídeas começa nesta sexta-feira na Praça XV

Orquídea - Crédito: Pixabay

Com o apoio da Prefeitura de São Carlos, o Círculo Sãocarlense de Orquidófilos realiza, a partir das 20h desta sexta-feira (18/04), na Praça XV de Novembro, a abertura oficial da 60ª Exposição Nacional de Orquídeas.

A exposição segue até domingo (20/04). No sábado (19), o evento estará aberto ao público das 9h às 22h, e no domingo (20), das 8h às 17h.

Neste ano, a exposição deve reunir cerca de 30 expositores convidados de associações orquidófilas de diversas regiões do país. Os visitantes poderão apreciar mais de mil orquídeas floridas, nacionais e estrangeiras, além de adquirir plantas e produtos relacionados ao cultivo da espécie, como vasos, adubos e insumos especializados. Também haverá sorteio de orquídeas para o público.

De acordo com o presidente do Círculo Sãocarlense de Orquidófilos, Gilmar Juliak, os orquidários estarão comercializando orquídeas desde a sexta-feira. “Nossos associados trabalham com o objetivo de divulgar a orquidofilia. Participamos de várias exposições ao longo do ano e é uma grande satisfação contar com o reconhecimento da população diante da tradição da Exposição Nacional de Orquídeas”, destacou.

Juliak ressaltou ainda que os orquidófilos estarão disponíveis para orientar o público quanto aos cuidados com as plantas, como regar adequadamente, adubação, época correta de replantio, manuseio e poda, além do uso de defensivos naturais e equipamentos de proteção.

Como parte da programação, será oferecido um curso gratuito de cultivo e plantio de orquídeas, no sábado (19/04), às 14h, na Fundação Educacional de São Carlos (FESC). As vagas são limitadas às 10 primeiras pessoas inscritas.

Para a secretária adjunta de Cultura, Valéria Mazzola, a exposição é um evento tradicional no município. “É uma oportunidade de aprendizado, cultivo, aquisição de plantas e uma opção de entretenimento para a população, que poderá conferir mais de mil espécies de orquídeas”, afirmou.

Fundado em 25 de janeiro de 1963, o Círculo Sãocarlense de Orquidófilos tem como missão divulgar a orquidofilia em nível nacional, promovendo conhecimento técnico sobre o cultivo das orquidáceas para a população e seus associados. A entidade realiza reuniões semanais, palestras sobre o tema e, com apoio da Prefeitura, promove anualmente a tradicional exposição, recepcionando associações de orquidófilos de todo o Brasil.

