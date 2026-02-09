Exposição homenageia cientistas e transforma ilustrações do livro “Mulheres na Ciência em São Carlos” em arte

As ilustrações do livro “Mulheres na Ciência em São Carlos” ganham uma nova dimensão ao serem apresentadas em uma exposição que homenageia o protagonismo feminino na produção científica. A mostra reúne obras que retratam trajetórias de pesquisadoras da cidade e propõe um diálogo entre arte, conhecimento e representatividade.

O lançamento da exposição acontece no dia 11 de fevereiro, data em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Para participar da abertura, é necessário realizar inscrição prévia por meio de contato via direct na página do Instituto Angelim, no Instagram.

A partir do dia 12 de fevereiro, a exposição estará aberta ao público gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 20h, no Centro Cultural da USP. Ao levar as ilustrações do livro para um espaço cultural, a iniciativa amplia o alcance da obra e permite que os visitantes conheçam, de forma visual e sensível, histórias de mulheres que contribuem para o avanço científico em diversas áreas.

Além de valorizar a produção acadêmica e científica local, a exposição reforça a importância de incentivar a participação de meninas e mulheres nos ambientes de pesquisa, ciência e inovação.

Serviço

Exposição: Ilustrações do livro “Mulheres na Ciência em São Carlos”

Abertura: 11 de fevereiro (com inscrição prévia)

Visitação: a partir de 12 de fevereiro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 20h

Local: Centro Cultural da USP

Entrada: gratuita

Leia Também