segunda, 09 de fevereiro de 2026
Entretenimento

Exposição homenageia cientistas e transforma ilustrações do livro “Mulheres na Ciência em São Carlos” em arte

09 Fev 2026 - 20h18Por Jessica Carvalho R
As ilustrações do livro “Mulheres na Ciência em São Carlos” ganham uma nova dimensão ao serem apresentadas em uma exposição que homenageia o protagonismo feminino na produção científica. A mostra reúne obras que retratam trajetórias de pesquisadoras da cidade e propõe um diálogo entre arte, conhecimento e representatividade.

O lançamento da exposição acontece no dia 11 de fevereiro, data em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Para participar da abertura, é necessário realizar inscrição prévia por meio de contato via direct na página do Instituto Angelim, no Instagram.

A partir do dia 12 de fevereiro, a exposição estará aberta ao público gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 20h, no Centro Cultural da USP. Ao levar as ilustrações do livro para um espaço cultural, a iniciativa amplia o alcance da obra e permite que os visitantes conheçam, de forma visual e sensível, histórias de mulheres que contribuem para o avanço científico em diversas áreas.

Além de valorizar a produção acadêmica e científica local, a exposição reforça a importância de incentivar a participação de meninas e mulheres nos ambientes de pesquisa, ciência e inovação.

Serviço
Exposição: Ilustrações do livro “Mulheres na Ciência em São Carlos”
Abertura: 11 de fevereiro (com inscrição prévia)
Visitação: a partir de 12 de fevereiro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 20h
Local: Centro Cultural da USP
Entrada: gratuita

