Esquenta Junino da Paróquia São Nicolau acontece neste sábado

Acontece neste sábado (08), às 19h o Esquenta Junino na Paróquia São Nicolau de Flüe, localizada na Rua Doutor Pedro Raimundo, nº 80 na Vila Carmem.

Como novidade gastronômica, a comunidade de São Nicolau traz o Caldo de Quenga, delicioso caldo produzido com ingredientes dos quais o frango desfiado é a base. Servido quente, o Caldo de Quenga é muito apreciado entre os sertanejos do Brasil. Além da atração musical ser o Show "Padre Viola e Modão", comidas típicas, também, serão vendidas no local.

A entrada é um kilo de alimento não perecível, que será revertido para famílias atendidas pela paróquia.

O evento é um esquenta para a Festa Julina que será realizada nos dia 06 de julho, na Paróquia São Nicolau .

Informações podem ser obtidas através do whatsApp (16) 99214-2301.

História do caldo de quenga

No dicionário português a palavra Quenga tem origem no nordeste de nosso Brasil significando uma vasilha feita de metade de um coco-da-baía - no período colonial os escravos produziam um caldo muito quente em grandes panelas e era servido nas "quengas". Esta é uma das muitas versões populares para a origem do nome Caldo de Quenga.