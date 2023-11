Espetáculo cênico-musical sobre samba de roda da Bahia é apresentado em São Carlos

Crédito: Divulgação

O "Uji - O Bom da Roda", um espetáculo teatral, cênico e musical, resultante de pesquisa de doutorado sobre o universo cultural do Samba de Roda da Bahia e suas relações com a cultura musical brasileira, será apresentado na UFSCar como parte do projeto Dramaturgias da Canção. O espetáculo será apresentado nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, às 19h30, no Teatro de Bolso da UFSCar, na área Sul do Campus São Carlos, pelo multiartista e professor Eduardo Conegundes de Souza, do Departamento de Artes e Comunicação (DAC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Confira a prévia do show em https://youtu.be/uWxpcv8Mio4. O projeto tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) da UFSCar.

Já no dia 28 de novembro, terça-feira, às 10h30, o autor do espetáculo fará uma segunda forma de apresentação e comunicação com o público, intitulada "Desmontagem Cênica". Nessa apresentação o pesquisador mostrará os elementos estruturantes da poética do trabalho de modo a desvelar a metodologia de pesquisa, as relações entre os dados coletados e os processos criativos das cenas, personagens, músicas, textos e corporeidades por ele construídas. O evento também acontece no Teatro de Bolso da UFSCar.

A entrada para os eventos é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Sobre o espetáculo

"Uji - O Bom da Roda", explica o autor, é um espetáculo que trata da relação das manifestações coletivas da cultura popular brasileira, principalmente aquelas ligadas ao samba, com a memória histórica e social dos seus praticantes e locais de origem. O foco principal é dado pela relação das personagens com a memória, com o envelhecimento e as possibilidades de estabelecimento do bem viver a partir da prática cultural coletiva, algo muito rico e presente no interior das culturas tradicionais indígenas, africanas e afro-brasileiras. O espetáculo traz o público para vivenciar um acontecimento estético capaz de produzir uma experiência afetiva em que os saberes e os processos expressivos - música, cena, textos e contextos - são vivenciados de modo lúdico e poético. "Uji" é um termo japonês do budismo Soto Zen que significa existência-tempo - existência no fluxo do presente, este indissociável do passado e do futuro. A partir desse termo, o autor nos remete ao encantamento da presença, da experiência possível de ser vivida no fluxo do acontecimento estético. Uji, portanto, é o bom da roda, o bom de ser e estar juntos para cantar, sambar e sonhar um presente sempre melhor em coletivo.

