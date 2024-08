Domingo tem Circuito Arena com Vinil 78

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura "Thomaz Ceneviva", realiza no próximo domingo, 25, a partir das 18h, no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, mais uma edição do programa Circuito Arena Desta vez a atração musical fica por conta da banda Vinil 78 com MPopB.

MPopB é o projeto idealizado por Denis Rogeh, um dos fundadores da Vinil 78, banda que tem como espinha dorsal a execução de flashback, gênero pelo qual é uma das mais conhecidas de São Carlos. Poucos sabem, no entanto, que o quarteto formado por Andréia Dolácio, Denis Rogeh, Mário Godinho e Luciano Ferreira traz em seu DNA musical grande influência da MPB, gênero musical bastante diverso, que se modifica desde 1960, englobando influências de várias regiões do Brasil e do mundo, confundindo-se com o chamado POP.

Desta forma, a banda traz um repertório recheado de artistas brasileiros, tais como Elis Regina, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Marisa Monte, Chico Buarque, Djavan, entre outros, cada um deles, retratado no universo POP que é a marca da Vinil 78. MPopB contará com os músicos são-carlenses André de Souza e Vlad.

O Circuito Arena é um programa que acontece desde 2017, com o objetivo de proporcionar atividades culturais, gratuitamente, à população de São Carlos, sempre aos domingos.

Em 2024 já passaram pelo palco do Circuito Arena Maria Butcher, Regina Dias, Nara Dom e Lê Lopes com o show “Mulheres do Brasil”, Banda Fannk, banda In Pop, Fabrício Rosa, Banda Doce Veneno, SomaRock (festival com diversas bandas de rock) e Yago Rocha.

Leia Também