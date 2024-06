Domingo tem Circuito Arena com a Banda Doce Veneno

Banda Doce Veneno irá animar os dias finais de 2022 em São Carlos: show gratuito no Sesc - Crédito: Divulgação

Uma das mais tradicionais bandas da nossa região será a atração do Circuito Arena no próximo domingo (30/06). A Banda Doce Veneno, com mais de 40 anos de shows vai agitar o público no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, a partir das 18h.

A Doce Veneno vai apresentar um repertório eclético, de vários estilos, com sucessos dos anos 70, 80, 90 no show intitulado “Túnel do Tempo”.

O Circuito Arena é um programa que acontece desde 2017, com o objetivo de proporcionar atividades culturais, gratuitamente, à população de São Carlos, sempre aos domingos.

Em 2024 já passaram pelo palco do Circuito Arena Maria Butcher, Regina Dias, Nara Dom e Lê Lopes com o show “Mulheres do Brasil”, Banda Fannk, banda In Pop e Fabrício Rosa.

