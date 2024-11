Dia Nacional do Samba será comemorado com várias atrações na Praça XV

Crédito: Divulgação

Para comemorar o Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, onde se celebra esse ritmo musical criado no Brasil e que é tido como forma de expressão nas mais variadas regiões do país, a Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, preparou uma programação especial.

Em São Carlos a comemoração vai acontecer no domingo, dia 1º de dezembro, a partir das 16h, na Praça XV (Praça Doutor Christiano Altenfelder Silva) com apresentações dos grupos musicais Roda SDG, Conversa de Botequim e DJ Xandão.

O Samba é considerado uma das principais manifestações culturais populares no Brasil. O ritmo é proveniente de um tipo de dança trazida por escravos africanos, além disso, sofreu forte influência de estilos que já eram apreciados no país, como o xote, polca e o maxixe. Dentro do próprio gênero musical, existe uma variedade imensa de subgêneros, que são variações sofridas pelo ritmo através dos tempos e influência das regiões do Brasil, além da mistura com outros tipos de música.

As apresentações desse estilo musical na Praça XV vão desde samba de raiz, passando pelo samba-enredo, samba-de-partido-alto, samba-canção, samba-carnavalesco, samba-exaltação, samba-de-breque, samba de gafieira, sambalanço ou samba rock, samba praiano e samba-de-morro.

