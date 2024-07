Dia do Motociclista será comemorado neste sábado com shows no no Bicão

Parque do Bicão - Crédito: Julia Beatriz Botiglieri/Wikipedia

A confraternização vai contar com a participação de 21 Motoclubes e vai ter muita música no Bicão. Os shows começam a partir das 16h com a apresentação de Tributo a Legião com Conexão Amazônica, na sequência, por volta das 18h, sobe ao palco a Banda Roots com muito Pop Rock e a Banda DuoRaul (cover de Raul Seixas) com Wagner Seixas, às 20h, encerra as comemorações que tem como objetivo promover uma interação entre os grupos de motociclistas, usuários de motocicletas, seja como hobby, para trabalhar ou apenas como meio de locomoção.

O evento vai promover também troca de informações, orientações e conscientização para todos os usuários de motocicletas sobre o respeito às leis de trânsito, redução de acidentes e mortes que tem ocorrido com maior frequência devido ao aumento da utilização desse meio de transporte que possui baixo custo de aquisição e facilita os deslocamentos nas vias.

Em 2024 em São Carlos, segundo a SMTT, ocorreram 3 acidentes fatais com motocicletas, representando 33% do total de acidentes. Os dados mostram, ainda, que do total de 541 acidentes não fatais, 132 ocorreram com motocicletas.

Leia Também