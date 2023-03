Festa do Milho - Crédito: arquivo

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura, anunicou nesta terça-feira (14) as datas que serão realizadas as tradicionais Festa do Milho e do Clima. Confira:

A Festa do do Milho de Água Vermelha acontece nos dias 14,15 e 16 de abril e a Festa do Clima entre os dias 27 e 30 de abril em São Carlos.

O município ainda não divulgou quais as atrações musicais das festas.

Leia Também