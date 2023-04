SIGA O SCA NO

Festa do Milho - Crédito: arquivo

A tradicional Festa do Milho começa na próxima sexta-feira (14), no Distrito de Santa Eudóxia. Confira as atrações musicais:

14 de abril

19h30 - Los Pernas

21h30 - Banda Onnix

15 de abril

19h - Pedro Henrique

20h15 - Beloti e Viana

21h30 - Gilberto e Gilmar

16 de abril

11h - Roda de Viola

16h - Orquestra de Violeiros

18h - Defensores da Catira

18h30 - Banda Fannk

20h30 - João Carlos e Bruno

