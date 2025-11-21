Com Ana Castela, Corso inaugura quatro dias de festa na TUSCA 2025

A espera acabou: a TUSCA 2025 começa nesta quinta-feira (20) e quem abre oficialmente a maratona é Ana Castela. A boiadeira inaugura o Palco Principal no primeiro dia de festa, que vai das 16h às 4h, puxando uma programação que mistura sertanejo, rock, pop, funk e música eletrônica em uma das edições mais plurais do evento.
Pela primeira vez, São Carlos recebe um line-up que reúne mais de 50 atrações em quatro dias — de Ana Castela a Seu Jorge, de Liniker a BaianaSystem, além de DJs consagrados como Illusionize, Chapeleiro, Camacho e Ekanta. Tudo isso sob o tema “O despertar de um novo mundo”, que promete transformar a cidade em uma verdadeira galáxia de sons entre 20 e 23 de novembro.
20/11 – QUINTA (das 16h às 04h) — A noite da boiadeira
A abertura fica por conta de Ana Castela, seguida por Detonautas, Irmãs de Pau, Megabaile e Batuque da Nega no Palco Principal.
No Eletrônico, a virada é comandada por Illusionize, Nassi, Ragie Ban, Juicce, Murphy b2b Spuri, Melgazzo b2b Bervon e Ella de Vuono b2b Giu.
21/11 – SEXTA
Tenda (16h às 20h): CPM 22
Noturna (23h às 07h):
Palco Principal: Seu Jorge, GBR, Kayblack, Missiatto
Palco Eletrônico: Badsista, Tessuto, Cherolainne, Clementrum, Marky
22/11 – SÁBADO (23h às 08h)
Palco Principal: Liniker, MC Hariel, BaianaSystem, GP da ZL
Palco Eletrônico: Capital Monkey, Vermont, Adalamoon, Ekanta b2b Swarup, Camacho, Chapeleiro
23/11 – DOMINGO – Tusca Zone (14h às 20h)
Roca
Pago 10
Bruxo
SERVIÇO – TUSCA 2025
Data: 20 a 23 de novembro
O que te espera: 6 festas em 4 dias, +40 horas de evento, mais de 50 atrações
Ingressos: pacotes e avulsos no site Blacktag
Classificação etária: 18 anos
Mais informações: @sigatusca