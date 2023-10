Cine Observatório: última exibição da animação Wall-E acontece domingo, 22 de outubro

Domingo, 22 de outubro, o Cine Observatório exibirá o filme Wall-E. Realizado pelo Observatório Dietrich Schiel do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP de São Carlos (CDCC-USP), o evento terá início às 17h50. Após a exibição, haverá um bate-papo conduzido pelos organizadores, abordando curiosidades e fatos interessantes sobre o filme.

A atividade é gratuita e acontecerá no anfiteatro do Observatório, localizado na Área 1 da USP de São Carlos, acesso para pedestres próximo à esquina da Av. Dr. Carlos Botelho com a Rua Visconde de Inhaúma.

Sinopse do filme

A quantidade de lixo e poluição que assola o planeta Terra atinge níveis tão catastróficos que a humanidade acaba tendo que se abrigar em uma nave espacial… Isso parece aterrorizante, não é mesmo? E é justamente esse cenário distópico que o filme exibido neste mês retrata. Na obra, um dos protagonistas é o robô Wall-e, que habita a Terra e tem como atividade limpá-la. Sua rotina tranquila e monótona segue até que Eva – uma sonda enviada à Terra para verificar sinais de vida – o encontra. A partir de então, os dois embarcam em uma aventura cativante a favor da humanidade. Para saber detalhes do que Wall-e e Eva fizeram juntos, participe de uma das exibições do Cine Observatório. Este filme é uma animação produzida pela Pixar em 2008. Duração: 98 minutos (1h e 38min). Classificação indicativa: Livre para todos os públicos.

Organizadores: Felipe Augusto Hencklain e Eduardo Lima Jorge, ambos da equipe do Observatório.

Crédito da imagem: adaptada de Disney e Pixar.

Sobre o Cine Observatório

É um programa do Observatório Dietrich Schiel, iniciado em 2011, que faz exibições de filmes, animações e documentários com temática espacial. São complementadas com uma atividade didática relacionada aos conteúdos astronômicos mencionados no filme, procurando gerar discussão e reflexão sobre diversos temas científicos e culturais. O filme programado permanece em cartaz até o penúltimo domingo de cada mês.

Recomendações e avisos para a participação na atividade:

1) a sessão acontecerá antes do horário de observação do céu, que começa às 20h;

2) o número máximo de participantes para esse evento é de 40 pessoas; a depender do número de interessados, poderão ser distribuídas senhas para a palestra, entregues por ordem de chegada.

Mais informações:

Tel.: (16) 3373-9191

www.facebook.com/cdcccda

www.instagram.com/cdcc.ods

