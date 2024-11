Cine Araújo realizará sessão adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), exibindo o filme “Moana 2”

O acesso ao lazer e à cultura é um direito de todos. Para algumas pessoas, no entanto, são necessários padrões específicos de acessibilidade para uma experiência única e proveitosa. No caso do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sons altos, luzes apagadas e ambientes fechados podem causar grandes desconfortos. Por isso, com o objetivo de promover a inclusão e proporcionar uma experiência incrível para todos, o Cine Araújo contará com sessões adaptadas em todas as suas filiais no dia 30 de novembro, às 13h, exibindo a tão aguardada animação da Disney “Moana 2”.



Para o bem-estar do público, algumas adequações serão feitas nessa sessão, como: volume do som entre 3.0 / 3.5 dB, temperatura mínima de 22º C dentro da sala, luzes acesas durante toda a exibição e portas abertas permitindo a livre circulação do público da sessão.



*ATENÇÃO: Verifique a classificação indicativa desse filme. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

