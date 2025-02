Cine Araújo abre pré-venda de “The Chosen — A Última Ceia” com promoção para grupos

Compartilhar no facebook

Cine Araújo - Crédito: divulgação

O Cine Araújo do Shopping Iguatemi iniciou a pré-venda de ingressos para “The Chosen — A Última Ceia”, que estreia no dia 10 de abril. A produção faz parte da série de sucesso e chega aos cinemas com uma oportunidade especial para grupos que desejam participar da exibição juntos.

Para incentivar essas sessões, a rede oferece ingressos a R$ 12 para compras a partir de 20 unidades. A iniciativa busca proporcionar uma experiência coletiva, ideal para amigos, famílias e comunidades religiosas que acompanham a obra.

Além do desconto especial nos ingressos, os participantes podem adquirir um combo promocional que inclui uma pipoca pequena e um refrigerante em lata por R$ 21. Essa oferta é válida apenas para compras realizadas em uma única transação.

Os interessados em agendar a sessão e garantir os valores promocionais devem entrar em contato pelo e-mail evento@cinearaujo.com.br . As condições são limitadas e aplicáveis apenas para grupos, tornando essa uma oportunidade exclusiva para quem deseja viver essa experiência cinematográfica em conjunto.

