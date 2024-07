Cidade ‘Parque do Peão’ se prepara para receber mais de 900 mil visitantes para Festa em Barretos

Complexo de 2 milhões de metros quadrados, Parque do Peão se transforma em uma verdadeira cidade no mês de agosto para receber turistas de todo o canto do país (Crédito: Alisson Demetrio) -

A Festa do Peão de Barretos é considerada o maior evento do segmento na América Latina. Em um complexo de 2 milhões de metros quadrados, o Parque do Peão se transforma em uma verdadeira cidade no mês de agosto para receber turistas de todo o canto do país.

Para acolher tanta gente exige uma estrutura grandiosa, planejamento e investimentos ao longo do ano para recepcionar os visitantes no período de 11 dias do evento. Em sua 69ª edição, a festa acontece entre 15 a 25 de agosto.

A cada ano, Os Independentes – associação organizadora da festa, realiza manutenção e melhorias de infraestrutura em diferentes setores do Parque. Neste ano, o investimento é de aproximadamente R$ 10 milhões. Três novos reservatórios de água estão sendo construídos para garantir o abastecimento total de 4 milhões de litros de água no local.

Além disso, o complexo recebe obras estruturais no camping, melhorias na rede elétrica com instalação de 80 novos postes de iluminação e renovação de 500 luminárias de Led. Outras melhorias envolvem reforma e construção de novos banheiros no Camarote Arena Premium, ampliação do espaço da Área Vip, instalação de elevador para acesso à área de camarotes, e cobertura total da segunda pista da Hípica.

Feira Comercial e gastronômica

Além de todo entretenimento com shows e rodeio, o público pode conferir a diversidade de marcas e produtos na Feira Comercial, em uma área de 15 mil metros quadrados. O espaço abriga dois mini shoppings com peças de vestuários, selarias, artesanatos, entre outros artigos, inclusive veículos. A Festa do Peão também possui três lojas de souvenirs oficiais com variados produtos.

A Praça de Alimentação é outro point diversificado dentro da festa. Além dos tradicionais petiscos e pratos de eventos, tem opção também para quem preferir fazer uma refeição em um restaurante, ou a comida típica Queima do Alho. No total, são mais de 300 lojas e restaurantes.

Mesmo com a variedade de opções gastronômicas, a tradicional Queima do Alho – comida típica do peão estradeiro, também está mantida na festa. Os visitantes podem conhecer a história da culinária através do concurso e apreciar a refeição composta por arroz carreteiro, feijão tropeiro, churrasco e paçoca de carne seca (farofa no pilão).

Estrutura completa

A cidade “Parque do Peão” conta com uma sede administrativa, responsável por toda operação e planejamento do local. Além disso, o complexo possui uma delegacia de polícia fixa durante o evento, posto de enfermagem, pronto atendimento, clínica odontológica, heliponto, hotel, rodoviária interna, mercearia, farmácia, Parque do Peãozinho, fazendinha com animais, espaço Berrantão, museu (Memorial do Peão), parque de diversões, ranchos, Hípica, ampla área para estacionamento, central de monitoramento de câmeras, almoxarifado, e outras estruturas.

Para dar conta de toda organização e receber o grande fluxo de turistas, a Associação Os Independentes estima que o evento movimente 10 mil vagas de emprego diretos e indiretos.

Usando energia limpa desde 2019, o Parque do Peão faz a geração de energia solar com 2.908 geradores fotovoltaicos para abastecer todo o complexo. Para se ter uma ideia, essa capacidade poderia abastecer aproximadamente 640 residências com consumo mensal de 200 kwh. Além disso, com a usina de energia limpa, o Parque deixa de emitir para o meio ambiente mais de 100 toneladas de CO2 por ano.

Os números de uma edição do evento evidenciam um impacto econômico substancial não apenas na própria cidade, mas em toda a região circundante. Segundo a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, o impacto direto e indireto atingiu a marca de R$ 1,24 bilhão, em 2022.

“Além da grandiosidade do complexo do Parque do Peão com 2 milhões de metros quadrados, a organização da Festa do Peão exige um grande trabalho e responsabilidade para proporcionarmos todas condições necessárias e estruturais para recepcionar os turistas que vêm para Barretos curtir o evento”, afirma Hussein Gemha Júnior, presidente de Os Independentes.

