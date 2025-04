Chá das Princesas transforma Shopping Iguatemi São Carlos em reino encantado em maio

O Shopping Iguatemi São Carlos irá se transformar em um verdadeiro reino encantado nos dias 3, 4, 10 e 11 de maio, com o Chá das Princesas, uma experiência mágica, criada para encantar crianças e adultos como nos contos de fadas.

Com sessões aos sábados e domingos, às 14h, 16h e 18h, o evento acontece em um espaço temático especialmente preparado para proporcionar momentos únicos e inesquecíveis, dignos de um verdadeiro dia de princesa.

Durante uma hora, os participantes mergulham em um mundo encantado ao lado das princesas mais queridas: Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela. Elas conduzem um show musical especial, com interações, surpresas e a cerimônia de coroação.

Além do espetáculo, o público desfruta de um chá da tarde com um kit - salgadinho, bolinho, bala e suco. Ao final da experiência, todos os convidados têm a oportunidade de tirar fotos com as princesas e eternizar esse momento mágico.

Embora não seja obrigatório, as crianças podem ir fantasiadas para deixar a experiência ainda mais especial. E para quem quiser completar o visual real, o evento também contará com uma lojinha de fantasias.

Crianças e adultos podem participar do Chá das Princesas, sendo necessário adquirir ingresso para os participantes com mais de 12 meses de idade. Menores devem estar acompanhados por um responsável maior de 18 anos, que precisa de ingresso para acessar o evento.

Os ingressos antecipados podem ser comprados online, com desconto, até um dia antes de cada sessão, no site https://chadasprincesasoficial.com.

Serviço – Chá das Princesas no Shopping Iguatemi São Carlos

Data: 3, 4, 10 e 11 de maio (sábados e domingos)

Horários: Sessões às 14h, 16h e 18h

Local: Ao lado da Cobasi

Duração: 1 hora

Ingressos: Disponíveis para compras online com desconto até um dia antes da data escolhida. Crianças devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos.

