Centro de Ciências da Natureza da UFSCar completa 10 anos e promove evento especial nos dias 29 e 30/1

Campus Lagoa do Sino da UFSCar (Imagem: CCS/UFSCar) -

Nos dias 29 e 30 de janeiro, acontece no Campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) um evento especial em comemoração aos 10 anos do Centro de Ciências da Natureza (CCN), unidade acadêmica que, assim como o próprio Campus Lagoa do Sino, acaba de completar uma década de atividades na UFSCar.

A proposta é oferecer à comunidade acadêmica a oportunidade de refletir sobre suas realizações nesse período e traçar as diretrizes de ação a serem priorizadas no próximo decênio. Para tanto, as atividades terão a participação de membros da comunidade do CCN e convidados externos debatendo temas como a transformação ecológica do Estado Brasileiro, governança ambiental e impacto social, o papel das universidades na transição rural inclusiva e sustentável, entre outros.

A abertura, na quarta-feira, às 13h30, terá a participação do Diretor do CCN, Fábio Grigoletto, e dos ex-Diretores Giulianna Rondineli Carmassi e Luiz Manoel de Moraes Camargo. A Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, participa do evento na manhã da quinta-feira. Ao longo da programação, também serão abordados estudos sobre o destino de egressos e da produtividade acadêmica de Lagoa do Sino e a experiência de organizar o livro sobre os 10 anos do Campus.

O evento acontece no Anfiteatro do Ciclo Básico 2 e é aberto a todas as pessoas interessadas.

O cronograma completo das atividades está disponível aqui (bit.ly/ccn_10anos).

