CDCC-USP tem programação especial direcionada ao público infanto-juvenil em janeiro

Tem novidade chegando no Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP). Depois das Tardes de Férias oferecerem muita diversão em julho passado, o verão promete trazer uma nova programação.

No início de 2024, por três semanas, de 8 a 26 de janeiro, serão oferecidas oficinas e palestras no Centro voltadas principalmente ao público infanto-juvenil, com várias edições cada uma. Assim, quem não puder comparecer em um dia, terá outro como opção. As inscrições serão feitas previamente a partir do início de janeiro (em data a ser divulgada), pela internet. Isso vai facilitar a presença dos interessados, que poderão se programar de acordo com suas rotinas, evitando filas e tumultos. Essa programação especial está sendo chamada de Janeiro no CDCC - diversão com ciência e cultura.

Algumas atividades que já estão sendo previstas são: Geleca Maluca, Cineminha, Matemática Divertida, Oficina Maker de planadores, Show da Física, Show de Mágica, Sextou no Observatório.

Além das oficinas e palestras, haverá a visitação tradicional aos espaços do CDCC: Casa Maluca, Sala de Eletricidade, Jardim da Percepção, Quintal Agroecológico, Exposição Bicho: Quem te viu, quem te vê!, Biblioteca com jogos educativos e Espaço Lúdico.

A programação completa será divulgada ainda em dezembro por meio dos canais de comunicação do CDCC. O formulário para inscrições disponibilizado no início do mês de janeiro.

O que: “Janeiro no CDCC - diversão com ciência e cultura”

Quando: De 8 a 26 de janeiro de 2024, das 14h30 às 17h

Onde: Prédio do CDCC - Rua Nove de Julho, 1227 – Centro – São Carlos e Observatório - Avenida Trabalhador são-carlense, 400 (Campus USP - Área 1)

Participação: Inscrições online (a partir de Janeiro)

