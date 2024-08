Cantora são-carlense Nayara Amaral se apresenta hoje no programa do Ratinho

Nayara Amaral vai se apresentar no programa do Ratinho - Crédito: divulgação

Nesta segunda-feira (12), a partir das 22h20, o SBT exibe uma edição especial do programa do Ratinho, com a participação da talentosa cantora são-carlense Nayara Amaral. Nayara vai se apresentar em um emocionante quadro de Calouros, que contará com a presença de cinco jurados renomados. O desafio será impressionar a todos e conquistar a aprovação dos jurados.

O programa promete ser dinâmico e repleto de atrações, oferecendo uma mistura animada de entretenimento e talento. Para Nayara Amaral, esta é a realização de um grande sonho: conhecer o apresentador Ratinho e se apresentar em uma programação de grande audiência, representando sua cidade natal, São Carlos, como artista local.

