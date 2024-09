Cantor Ferrugem fará show na região; saiba quando

Cantor Ferrugem - Crédito: divulgação

O cantor Ferrugem, um dos maiores nomes do samba e pagode da atualidade, desembarca em Araraquara no próximo dia 26 de outubro (sábado) para um show histórico. A apresentação, que celebra uma década de carreira do artista, acontecerá no Bazuah Eventos e promete emocionar os fãs.

A venda de ingressos será iniciada nesta quinta-feira (5), e os valores serão divulgados em breve. A organização do evento fica por conta da Via Brasil Produtora e Lux Produções.

Com mais de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube, Ferrugem coleciona hits como "Apaguei Pra Todos", "Me Bloqueia", "Interessante" e "Eu Juro". Em janeiro deste ano, o cantor gravou um DVD comemorativo em São Paulo, com a participação de grandes nomes da música brasileira, como Péricles, Mumuzinho e Sorriso Maroto.

