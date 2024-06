Buiú & Teta Palhaçando Por aí se apresentam em São Carlos de 04 a 07 de julho

O projeto “Buiú & Teta Palhaçando Por Aí”, idealizado e apresentado pelos artistas circenses Karine Lopes e Wilson Saraiva, inicia sua circulaçãoem São Carlos entre os dias 4 e 7 de julho

Todas as atividades são gratuitas e contarão com intérprete de libras.

Em São Carlos, o projeto tem início no dia 4 de julho, quinta-feira, às 12h, com o Cortejo de Chegança, no Calçadão da General (R. General Osório – Centro); e com a Oficina de Figurino para Palhaçaria, das 19h às 22h, na Teia Casa de Criação (R. Antonio Botelho, 593 – Vila Prado). Já no dia 5 de julho, sexta-feira, às 12h, será a vez da intervenção “A Cruzada”, também no Calçadão da General; e do Workshop de Intervenção Cênico-Urbana, das 18h30 às 21h30, no CEMAC (R. São Paulo, 745 – Centro).

As atrações continuam no fim de semana, com “A Trombeta Apocalíptica” sendo encenada no dia 6 de julho, sábado, às 11h, na na Praça Pedro de Toledo (Av. Com. Alfredo Maffei, 102 – Jardim São Carlos; e, dia 7 de julho, domingo, com o encerramento do Workshop de Intervenção Cênico-Urbana, um exercício prático em local a ser anunciado pela dupla em suas redes sociais (@buiueteta)

As duas atividades formativas têm vagas limitadas (25 pessoas por oficina) e recebem inscrições até 27 de junho, pelo link https://linktr.ee/duplabuiueteta.

“Nosso circo é diferente, sob a grande lona do céu. Chegaremos às cidades inspirados pelo circo tradicional e contemporâneo, pelos artistas de rua, pelo teatro, pela intervenção, pela música e pelo riso. E vamos nos juntar a artistas, espaços culturais para festejar e refletir sobre alegrias e dores, além de propor ações formativas para compartilhar juntos o circo que pulsa em todos nós”, antecipam Karine Lopes e Wilson Saraiva.

O projeto Buiú & Teta Palhaçando Por Aí é realizado com recursos do Edital Difusão Cultural 20/2023 do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa e do Governo Federal, pelo Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo.

Cortejo de Chegança

O Cortejo de Chegança é uma experiência cênica articulada com artistas locais, que remete à chegada dos circos tradicionais às cidades, cena que marcou diversas gerações. A proposta é partilhar os saberes artísticos e envolver o público em um jogo de palhaçaria entre a dupla, alternando o deslocamento com momentos de pausa para números de habilidades circenses.

A Trombeta Apocalíptica

Idealizado a partir das linguagens do circo e do teatro, retrata as angústias que marcaram o período da pandemia, por meio da palhaçaria e da construção de gags cômicas. A encenação aproxima a dupla de palhaços das figuras de charlatões que ocupam as ruas para vender remédios milagrosos ou realizam truques para conquistar o gosto – e o bolso – da audiência.

A Cruzada

A Cruzada surgiu durante a pandemia, a partir da premissa da dupla em se comunicar com trabalhadores que não puderam deixar seu ganha-pão e tinham que sair de casa. Em uma praia cênica, os palhaços convidam o público a resolver charadas de uma palavras cruzadas, rompendo o cotidiano com leveza, para amenizar as aflições.

Oficina de Figurinos para Palhaçaria

A oficina é orientada pela atriz e palhaça Karine Lopes, também formada em moda. A atividade compartilha suas experiências a partir da criação de trajes cênicos para grupos de palhaçaria, desde a pesquisa até a dramaturgia a partir deles, passando pela pesquisa, montagem de traquitanas e suas inúmeras possibilidades. O conteúdo é direcionado a profissionais das artes, mas também à população em geral interessada no tema.

Workshop de intervenção Cênico-Urbana

Nesta oficina, a dupla de palhaços compartilha suas pesquisas, inquietações estéticas e de linguagem na criação de intervenções em espaços públicos. O workshop é dividido em dois dias: no primeiro, os participantes entram em contato com conceitos e referências que pautam o trabalho da dupla; no segundo, realizam uma atividade prática no espaço urbano local.

Sobre Buiú & Teta

A dupla, criada em 2018 pelos artistas Karine Lopes e Wilson Saraiva, tem como intuito pesquisar teatro, circo e intervenção urbana.

Em 2019, foi contemplada pelo Edital de Fomento ao Circo para a Cidade de São Paulo para pesquisa, criação e apresentação do espetáculo A Trombeta Apocalíptica, com direção de Cida Almeida.

Em 2021, circulou pelo Estado de São Paulo, por meio do ProAc, com A Trombeta Apocalíptica e o Workshop de Intervenção Cênico-Urbana, em seis cidades. Em 2022 veio a circulação por praças da capital paulista, no programa Praças da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e, em 2023, apresentações no Centro Cultural Santo Amaro, na Virada Cultural, na Jornada do Patrimônio e no Especial Dia das Crianças, todas pela SMC.

Entre as atividades mais recentes da dupla estão a reestreia da intervenção A Cruzada nas unidades do SESC em Birigui e Osasco e a participação na programação do Teatro Flávio Império, do SESC Mogi das Cruzes.

SERVIÇO | FICHA TÉCNICA

BUIÚ & TETA PALHAÇANDO POR AÍ

SÃO CARLOS (SP) | De 4 a 7 de julho de 2024

Quinta-feira, 4 de julho

CORTEJO DE CHEGANÇA, 11h

Local: Calçadão da General

R. General Osório - Centro

OFICINA DE FIGURINO PARA PALHAÇARIA

Das 19h às 22h

Local: Teia Casa de Criação

R. Antonio Botelho, 593 – Vila Prado) – São Carlos (SP)

25 Vagas, inscrições pelo link: https://linktr.ee/duplabuiueteta.

Sexta-feira, 5 de julho

“A CRUZADA”

Sinopse: Buiú & Teta montam uma praia e convidam o público transeunte, em meio à correria do dia a dia, a se divertir tomando banho de sol e a resolver uma cruzadinha de jornal de uma edição mais que especial. Entre palavras cruzadas, cruzam olhares, trocam risos, destrocam palavras e contam com a união do respeitável público para enfim resolver as charadas d’A Cruzada.

Idealização, Concepção e Interpretação: Karine Lopes e Wilson Saraiva

Cenografia e Figurino: Karine Lopes

WORKSHOP DE INTERVENÇÃO CÊNICO-URBANA

Das 18h30 às 21h30

Local: CEMAC

R. São Paulo, 745 – Centro) – São Carlos (SP)

25 Vagas, inscrições pelo link: https://linktr.ee/duplabuiueteta.

Sábado, 6 de julho

· “A TROMBETA APOCALÍPTICA”

Sinopse: Os palhaços Buiú & Teta chegam na cidade com seu carrinho de quitutes de revi radinhos Vai Que Sobra. Ao iniciar mais um dia de trabalho, a dupla é interrompida por uma trombeta que berra absurdos, afligindo e impedindo que os dois continuem com seus negócios gastronômicos. Entre as notícias estão um vírus avassalador, a inflação montada a cavalo e a barriga que ronca sem parar. Será que essa dupla sobreviverá a esse apocalipse?

Dramaturgia e Interpretação: Karine Lopes e Wilson Saraiva | Direção e Provocações Dramatúrgicas: Cida Almeida | Preparação corporal, de cascatas e gags: Erickson Almeida | Cenografia e Figurino: Karine Lopes | Cenotécnico: Leandro Bruno | Assistente de Figurino: Thales Alves | Vozes do Gramelot Final: Palhaço Clerouak e Cida Almeida.

Domingo, 7 de julho

· WORKSHOP DE INTERVENÇÃO CÊNICO-URBANA

Das 10h às 13h

Local: Exercício prático em local a ser anunciado pelas redes sociais (@buiueteta)

25 Vagas, inscrições pelo link: https://linktr.ee/duplabuiueteta.

