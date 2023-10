Big Band do Guri de São Carlos presta homenagem à Elza Soares

Virgínia Rosa, cantora e atriz nasceu e cresceu em São Paulo - Crédito: Danilo Borges

A Big Band do Guri de São Carlos prestará homenagem à Elza Sores, em dois concertos, com participação de Virgínia Rosa. O Guri é um programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Todas as atividades do Guri são gratuitas. O grupo toca em duas cidades da região: no dia 20 de outubro, às 19h, no Auditório Professor Sérgio Mascarenhas, em São Carlos/SP, com transmissão ao vivo pelo YouTube https://www.youtube.com/@ProgramaGuriSMC; e 21 de outubro, às 17h, no Centro Cultural "Ataliba Barrocas", em Cordeirópolis/SP.

Sob a regência de Rodrigo Murer, com participação de Virgínia Rosa, o grupo apresentará as obras: Se acaso você chegasse, de Lupicínio Rodrigues; Dindi, de Tom Jobim; Telecoteco nº2, de Nilsinho; Mas que Nada, de Jorge Ben Jor; Fadas, de Luiz Melodia; Flores Horizontais, de Oswald de Andrade; O que se cala, de Douglas Germano; Ave Maria no Morro, de Herivelron Martins; e Não deixe o Samba Morrer, de Edson Conceição.

Quem é

Virgínia Rosa, cantora e atriz nasceu e cresceu em São Paulo. Nos anos 1980, foi vocalista da banda Isca de Polícia, de Itamar Assumpção, e depois do grupo Mexe com Tudo. Em 1997, lançou seu primeiro CD solo: Batuque (indicada como Cantora Revelação no Prêmio Sharp). Depois vieram mais cinco elogiados discos. Como atriz, Virgínia estreou na novela Babilônia (2015) e, depois, atuou em Pega Pega (2017), ambas na Rede Globo. Na versão de Éramos Seis, feita em 2019 pela Globo, ela interpretou Durvalina. Os mais recentes trabalhos de Virgínia Rosa são a série Rota 66: A Polícia que Mata, inspirada no livro homônimo de Caco Barcellos, e Não Foi Minha Culpa, série que aborda histórias de violência contra mulher inspiradas em casos reais (disponível no Starplus).

O músico Rodrigo Murer, filho de músicos, cresceu vendo seu pai tocar e ensinar saxofone e clarineta. É saxofonista de formação popular havendo estudado com diversos professores da área. Foi solista da Orquestra de Câmara da USP e da Orquestra Experimental da UFSCAR, ambas em São Carlos. Participou de apresentações com grandes nomes da música popular brasileira, foi regente de Banda de Sopros 2004 a 2017. Em 2018, assumiu a regência da Big Band do Guri. Tem uma parceria com vários grupos musicais de São Carlos e região há quase trinta anos. Atualmente trabalha como professor de música e regente em várias escolas e projetos musicais nas cidades de São Carlos e Ibaté, também atua como músico convidado em diversos grupos e orquestras da região. “A profissão me escolheu, fui convidado a dar aulas de saxofone muito cedo. Amo a música. Tocar, reger, aprender e ensinar é um grande privilégio”, afirma Murer.

As apresentações integram a Temporada 2023 dos 29 Grupos Musicais do Guri. A programação está disponível no site gurisantamarcelina.org.br e no aplicativo da Santa Marcelina Cultura: https://apps.apple.com/br/app/santa-marcelina-cultura/id1476743492

Sobre os Grupos Musicais

Com diferentes formações, os Grupos Musicais são constituídos por orquestras sinfônicas, orquestras de cordas, bandas sinfônicas, big bands, cameratas de cordas, cameratas de violões, regional de choro, conjuntos de percussão e de corais (infantil, juvenil e familiar).

Os Grupos Musicais são responsáveis pela difusão artístico-musical do programa, pode reunir alunos e alunas de cidades e desenvolvem repertório específico para apresentações e participações em projetos especiais. São grupos artístico-pedagógicos que realizam ações específicas com regentes e artistas convidados(as), visando a ampliação da experiência e sedimentação do aprendizado obtido nos cursos regulares.

Novos Grupos

Pensando na importância musical que os Grupos Musicais têm, não só para os alunos e alunas participantes, mas também para as regiões e municípios nos quais eles atuam, foram criados em 2023 seis novos grupos: Camerata de Violões do Guri de São Luiz do Paraitinga, Coral do Guri de Botucatu, Coral do Guri de São Vicente, Grupo de Música Instrumental Brasileira do Guri de Indaiatuba, Orquestra Sinfônica do Guri de Ribeirão Preto e Orquestra Sinfônica do Guri de São José dos Campos.

Big Band do Guri de São Carlos

Muito associada ao jazz norte-americano, a big band é uma formação de música popular composta por instrumentos de sopros – flauta, saxofone, trompete e trombone – e uma seção harmônica – piano, percussão, bateria, contrabaixo e guitarra. Formada em 2012, a Big Band participou da Rio + 20 (Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável/RJ) e fez um concerto dedicado a Moacir Santos, com arranjos e regência de Rafael dos Santos. Já dividiu o palco com Nailor Proveta, Vinícius Dorin, Nelton Essi, Sidnei Borgani, Fernando Correia, Letieres Leite e André Marques. Em 2022, sob regência de Paula Valente, se apresentou ao lado de Gê Côrtes.

