Banda são-carlense Amnésia retorna aos palcos com show histórico no dia mundial do rock

Crédito: divulgação

A icônica banda sancarlense de rock dos anos 90 voltará aos palcos com show no próximo sábado, dia 13 de julho de 2024, na festa Budweiser Rock Sessions 3 em São Carlos, no qual lançará seus primeiro disco nas plataformas digitais.

A banda formada pelos músicos Jorge Segatti no vocal, Danilo Hansem na bateria, Caleb Mascarenhas no baixo e o guitarrista Rodrigo Lanceloti, despontou no cenário do rock nacional na década de 90 com participação nos principais festivais da época, como Skol Rock, e na programação da clássica emissora MTV.

O seu primeiro disco “Nas Terras de Prometeu” trará os sucessos “Tanto Faz”, “Feliz” e a memorável canção “Dinheiro Pra Que?” que nos transporta nostalgicamente aos anos noventa e aos shows daquela época. Essas músicas estarão disponíveis nas principais plataformas digitais a partir desta semana.

O show que marcará esse momento inesquecível aos fãs do rock, ocorrerá no próximo de dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock, na festa Budweiser Rock Sessions 3, no Zuka Rock Bar em São Carlos/SP. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos nas redes sociais da SP2 Produções ou do Zuka.

Sobre o evento: a Budweiser Rock Sessions – Terceira Edição – São Carlos é uma festa estilo open bar, organizada pela SP2 Produções, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de julho de 2024, sendo o primeiro dia a pré festa no Lounge VIP com open de Bud, mais copo do evento e show de Marcos Carreri. No segundo dia, o show será com a Banda Amnésia, mais open bar de Bud, Bud Zero, Vodka Smirnoff, Energético Fusion, Caipirinhas de Frutas, Refrigerante e Água Mineral. O valor do ingresso é R$ 115,00 e dá acesso aos dois dias de evento.

Budweiser Rock Sessions – Terceira Edição – São Carlos/SP

12/07/2023 – Sexta – 19h30 – Lounge VIP da Bud – Show com Marcos Carreri

13/07/2023 – Sábado – 19h30 – Rock Sessions – Show com Banda Amnésia

Local: Zuka Rock Bar – Rua Conde do Pinhal, 2919 – Centro – São Carlos/SP

Ingressos somente pelo site: https://www.sp2producoes.com.br/informa-es-do-evento-e-registro/budweiser-rock-sessions-terceira-edicao-sao-carlos-sp

Leia Também