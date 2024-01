SIGA O SCA NO

Crédito: redes sociais

A tradicional casa de shows Banana Brasil deixa de existir em São Carlos para dar lugar a uma igreja evangélica. O último show ocorreu na virada do ano.

Em uma postagem nas redes sociais, a direção da casa publicou uma mensagem de agradecimento e despedida. “Gratidão por cada risada compartilhada, por cada noite que brilhou mais por causa de vocês. Vocês são parte indispensável do legado do Banana Brasil e sempre serão lembrados com carinho”.

