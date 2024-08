Autores brasileiros debatem durante a Festa do Livro da USP São Carlos

Crédito: Divulgação

Os autores Ignácio Loyola Brandão, Marcia Tiburi e Fernando Mitre serão os primeiros convidados na série de debates que irão ocorrer na tenda cultural e no vão livre do Prédio E1 da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) – Campus USP de São Carlos -, no âmbito da “9ª Festa do Livro da USP São Carlos” (FLUSP-2024).

No primeiro dia do evento, nesta quarta-feira, 21, às 14h, o debate com Ignácio Loyola Brandão mergulhará no tema “Como os professores formaram um acadêmico da brasileira de letras”. Ignácio de Loyola Lopes Brandão é um contista, romancista, jornalista brasileiro e membro da Academia Brasileira de Letras. Possui uma vasta produção literária, tendo sido traduzido para diversas línguas. Recebeu, entre alguns prêmios, o Jabuti em 2008.

Mais tarde, às 16h30, o segundo encontro será com a escritora Marcia Tiburi num debate subordinado ao tema “Mundo em Disputa: design de mundo e distopia naturalizada”. Marcia Tiburi é escritora, professora de filosofia e artista plástica. Publicou ensaios de filosofia, entre eles “Olho de Vidro: “A Televisão e o Estado de Exceção da Imagem”, “Como conversar com um fascista” e, o mais recente, “Mundo em Disputa: design de mundo e distopia naturalizada”, além de sete romances, entre eles “Com os sapatos aniquilados, Helena avança na neve”.

O último debate deste primeiro dia da “9ª Festa do livro da USP São Carlos” acontecerá às 19h, com a participação de Fernando Mitre, que comentará sua obra intitulada “Debate na veia - a democracia no centro do jogo”. Fernando Mitre é jornalista, atual diretor nacional de jornalismo da Rede Bandeirantes desde março de 1999. Fernando Mitre apresenta aos domingos à noite o programa de televisão Canal Livre e apresenta na BandNews-TV a coluna eletrônica “A Notícia”. Na Band, faz as críticas políticas e econômicas no “Jornal da Noite”. No final de cada debate haverá sempre uma sessão de autógrafos.

Em todos os dias do evento, as mais de quarenta editoras presentes iniciarão a venda de livros (muitos com descontos de em até 30%) a partir das 10h00, sendo que este primeiro dia apresentará duas atrações culturais. A primeira acontecerá às 12h30, com a exibição da “Bateria do Caaso”, e a segunda às 21h, com a participação do “Forró Trio Mana Flor”. (Rui Sintra – IFSC/USP)

