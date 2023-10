Aproximadamente 200 crianças participam de evento no Santa Felícia

SIGA O SCA NO

30 Out 2023 - 08h13

30 Out 2023 - 08h13 Por Marcos Escrivani

Garotada se divertiu durante festa no Santa Felícia - Crédito: Divulgação

A tarde de sábado, 28, foi considerada “especial” para a congregação Comunidade Evangélica do Amor que realizou uma festa para crianças carentes na “praça da Opto”, no Jardim Santa Felícia.

De acordo com o pastor Clebson Marques, “o evento foi muito especial”, e reuniu aproximadamente 200 crianças. “Foi um momento de descontração e alegria. As famílias tiveram uma tarde de sábado abençoada”, disse o religioso, salientando que o evento foi gratuito. “A iniciativa é para que as famílias pudessem passar um momento alegre”, comentou.

A festa Dia das Crianças disponibilizou para os pequenos, brinquedos infláveis, como pula-pula, guerra de cotonete e piscina de bolinhas, além de cachorro quente, picolé, refrigerante e doces.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também