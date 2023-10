Aniversário de São Carlos terá shows gratuitos de Elba Ramalho, Leci Brandão e Rappin Hood

Crédito: reprodução/divulgação/TV Globo

No próximo dia 4 de novembro, a cidade completa 166 anos e, para marcar a data, a Prefeitura Municipal irá realizar, durante o mês de novembro, diversas atividades culturais e de lazer.

A festa começa no sábado (04/11) a partir das 19h, na avenida Bruno Ruggiero Filho, com o show de Gabi Milino, DJ Jefferson Scratchy e a grande atração da noite, a cantora Elba Ramalho, sobe ao palco às 22h.

No domingo (05/11) a festa começa mais cedo na avenida Bruno Ruggiero Filho. A partir das 16h quem ocupa o palco é o DJ Jefferson Scratchy, às 18h tem show com Lê Lopes e a partir das 20h quem comanda a festa é a cantora Leci Brandão e na sequência Rappin Hood. No mesmo domingo (05/11), no Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão, às 19h, tem apresentação da Camerata de Violões do Conservatório de Tatuí.

Durante o mês de novembro vão ser realizados três Circuitos Arenas especiais no Teatro de Arena “José Saffioti Filho”, anexo ao Teatro Municipal, sempre às 18h. No domingo (12/11), as escolas de ballet de São Carlos se apresentam, abrindo o Circuito de novembro. No domingo (19/11) acontece a batalha de MCs e apresentação de street dance e no domingo (26/11), a Banda Vinil 78 encerra a programação de aniversário da cidade.

