Almoço Beneficente em prol do Projeto Cor Ação será realizado no 4º Top Ranch

No próximo dia 3 de agosto, um domingo, acontece em São Carlos o Almoço Beneficente em prol do Projeto Cor Ação. O evento integra a programação do 4º Top Ranch e será realizado das 11h às 14h no Centro Municipal de Atividades Equestres “Vereador Paraná”, localizado na Rodovia Domingos Innocentini, Km 1.

O cardápio promete agradar os amantes da culinária caipira, com a famosa costela fogo de chão, acompanhada de arroz, mandioca cozida, vinagrete e farofa. O valor do convite é R$ 35,00 por pessoa, e os assentos serão organizados por ordem de chegada.

Toda a renda será revertida ao Projeto Cor Ação, que atua acolhendo e transformando vidas. Informações e reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (16) 99260-7416.