“A Ilha do Dr. Moreau” traz ficção científica e um toque de terror para o Cineclube

Crédito: Divulgação

O Cineclube CDCC exibe o filme A Ilha do Dr. Moreau, neste sábado, 22, às 20h. A sessão acontece no Auditório do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP), localizado na rua Nove de Julho, 1227. Não é necessário pegar ingressos com antecedência, basta comparecer à sessão. A entrada é gratuita.

Para a programação do mês de março, o Cineclube CDCC separou uma seleção de filmes com uma característica em comum: as diferentes representações da ciência no cinema. Teremos em exibição obras de aventura pré-histórica, discussões profundas de física quântica, engenharia genética e odisseias espaciais; explorando muito a ficção científica, que nos permite imaginar como as mudanças provocadas pela ciência nos afetam. O Cineclube CDCC convida todos a experimentarem esta programação especial que promete fritar a cabeça.

A ILHA DO DR. MOREAU

The Island of Dr.Moreau, Estados Unidos, 1996, Ficção Científica/Terror, 96 minutos Direção: John Frankeinheimer

Elenco: Marlon Brando, Val Khilmer, David Thewlis, Fairuza Balk

Classificação Indicativa: 14 anos (contém violência)

Áudio em inglês, com legendas em português

Sinopse: Depois de ser resgatado e levado para uma ilha, um homem descobre que os habitantes são animais experimentais sendo transformados em humanos de aparência estranha, tudo isso obra de um médico visionário.

