1º Encontro de Motos acontece neste fim de semana no Kartódromo de São Carlos

O 1º Encontro de Motos está sendo realizado neste sábado (8) e domingo (9), no Kartódromo de São Carlos.
O evento conta com praça de alimentação e shows ao vivo durante toda a tarde deste sábado (8), com as bandas Conexão Amazônia, Head Bones, Hot Cherie e Jhonny Dave’s.
No domingo (9), a programação musical continua com apresentações de Élvis, KM 235, Família Bourbon, Wagner Seixas e Rodrigo Lancelotti.
A partir das 19h, o público poderá acompanhar o show da equipe Adrenalina Moto Show, que promete agitar as noites de sábado e domingo com manobras radicais.
