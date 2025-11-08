(16) 99963-6036
1º Encontro de Motos acontece neste fim de semana no Kartódromo de São Carlos

1&ordm; Encontro de Motos acontece neste fim de semana no Kartódromo de São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

O 1º Encontro de Motos está sendo realizado neste sábado (8) e domingo (9), no Kartódromo de São Carlos.

O evento conta com praça de alimentação e shows ao vivo durante toda a tarde deste sábado (8), com as bandas Conexão Amazônia, Head Bones, Hot Cherie e Jhonny Dave’s.

No domingo (9), a programação musical continua com apresentações de Élvis, KM 235, Família Bourbon, Wagner Seixas e Rodrigo Lancelotti.

A partir das 19h, o público poderá acompanhar o show da equipe Adrenalina Moto Show, que promete agitar as noites de sábado e domingo com manobras radicais.

