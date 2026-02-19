(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
Oportunidade de emprego

Unimed São Carlos abre processo seletivo

19 Fev 2026 - 07h01Por Da redação
Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

A Unimed São Carlos está com processo seletivo aberto para três vagas de emprego no município. As oportunidades são para os cargos de Técnico de Manutenção I, Fonoaudiólogo e Analista de Secretaria Jr.

De acordo com a cooperativa, os currículos serão recebidos exclusivamente pelo site oficial da Unimed São Carlos. Não serão aceitas candidaturas por outros meios.

Os interessados devem acessar a página oficial e seguir o caminho “menu > contatos > trabalhe conosco” para conferir os detalhes das vagas e realizar o cadastro do currículo.

Mais informações podem ser consultadas diretamente no site:
 https://www.unimed.coop.br/.../saocarlos/trabalhe-conosco

Últimas Notícias