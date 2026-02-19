Unimed São Carlos abre processo seletivo

Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação
A Unimed São Carlos está com processo seletivo aberto para três vagas de emprego no município. As oportunidades são para os cargos de Técnico de Manutenção I, Fonoaudiólogo e Analista de Secretaria Jr.
De acordo com a cooperativa, os currículos serão recebidos exclusivamente pelo site oficial da Unimed São Carlos. Não serão aceitas candidaturas por outros meios.
Os interessados devem acessar a página oficial e seguir o caminho “menu > contatos > trabalhe conosco” para conferir os detalhes das vagas e realizar o cadastro do currículo.
Mais informações podem ser consultadas diretamente no site:
https://www.unimed.coop.br/.../saocarlos/trabalhe-conosco